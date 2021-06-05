Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve Avrupa'da oynamak istediğini yönetime ileten Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu.

GÜNDEM 05.06.2021 - 17:15 05.06.2021 - 17:19 Kartal Bakışı
Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
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Transfer döneminin başlıca gündemlerinden biri olan Dorukhan Toköz konusunda büyük soru işareti yanıt buldu. Şu an A Milli Takım ile birlikte EURO 2020'ye hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği büyük ölçüde netleşti.

9 Temmuz 2018'de sadece 150 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona erecek 25 yaşındaki orta saha, İspanya La Liga'da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı.

Dorukhan Toköz'ün EURO 2020'nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor. (HÜRRİYET)

#Dorukhan Toköz #Beşiktaş
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