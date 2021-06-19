Dorukhan Toköz'e transfer şoku

Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında göstereceği performansla Avrupa'ya transfer olmayı hedefleyen Dorukhan Toköz hayal kırıklığı yaşıyor.

GÜNDEM 19.06.2021 - 11:54 19.06.2021 - 11:57 Kartal Bakışı
Dorukhan Toköz'e transfer şoku

EURO 2020'de forma bulacağını ve bu sayede kendisine Avrupa'nın önemli liglerinden talip çıkacağını düşünen Dorukhan büyük şok yaşıyor.

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Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ün yeni takımı merak konusu oldu. Adı İspanyol ve İtalyan kulüpleri ile anılan milli futbolcunun hala sözleşme imzalamaması merak konusu olmuştu.

Türk Milli Takımı'nda forma giyememesi üzerine Dorukhan'la daha önce ilgileri olan takımlar bir adım geri attılar.

Turnuvadan hemen önce Dorukhan'ın transferi için devrede olan Lille ile Celta Vigo herhangi bir şekilde kapısını çalmadılar. (MİLLİYET)

#Dorukhan #Beşiktaş #Transfer
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