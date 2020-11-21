Dorukhan Toköz tehlikesi!

Beşiktaş’ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında bulunuyor.

FUTBOL 21.11.2020 - 12:13 21.04.2021 - 23:51 Kartal Bakışı
Dorukhan Toköz tehlikesi!
Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Teknik ekibin, bu akşam görev alacak Dorukhan’dan kart konusunda dikkatli olmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet

#Beşiktaş #Dorukhan
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