Dorukhan Toköz tehlikesi!

Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Teknik ekibin, bu akşam görev alacak Dorukhan’dan kart konusunda dikkatli olmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet