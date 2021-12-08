Signal Iduna Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 23:00'te başladı.

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının Almanya yayınındaki yorumcusu Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez oldu.

"Beşiktaş sevgisi, her zaman içimde baki kalacak bir his"

Mario Gomez, Beşiktaş ile ilgili "Beşiktaş sevgisi, her zaman içimde baki kalacak bir his." ifadelerini kullandı.

Muhabirin “Seni geri istiyorlar, ne dersin?” sorusu üzerine Gomez: “Ben olsam da zor olacaktı, ceza sahasına giremiyor Beşiktaş.” ifadelerini kullandı.

İlk yarının bitmesinin ardından Mario Gomez yorumlarına şöyle devam etti;

Kırmızı kart yanlış karar, bir savunma oyuncusu daha vardı. Genç bir hakem, VAR çağırsa da ‘patron benim’ demek istedi sanırım. (FANATİK)