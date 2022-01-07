TRT 1'in sevilen, büyük ilgiyle takip edilen dönem dizisi Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bu akşam var mı sorusunun yanıtı diziseverler tarafından merak ediliyor. Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman yayınlanacak hakkında detaylar haberimizde.

Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman bugün var mı, soruları ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Her Cuma seyirci karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru'nun 7 Ocak TRT yayın akışında yer almaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam neden yok? İşte, o konular hakkında bilgiler.

Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı?

Sevilen dizi Kıbrıs Zafere doğru bu akşam ekranlarda yer almayacak.

Kıbrıs Zafere Doğru neden yok?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek.

Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman?

Dizi 21. bölümü ile 14 Ocak Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

7 Ocak TRT 1 yayın akışı

05:20 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem (Altyazılı)

22:25 112 Acil Çağrı

Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır.