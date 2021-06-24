Domagoj Vida'nin talipleri artıyor

Beşiktaş'ta Yönetim, iç transferde Vida'nın sözleşmesini uzatmayı planlarken, oyuncunun her geçen gün talipleri de artıyor.

FUTBOL 24.06.2021 - 11:54 24.06.2021 - 11:59 Kartal Bakışı
Domagoj Vida'nin talipleri artıyor

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina, Hırvat stoperle ilgilenirken, İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.

Kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın, İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri, maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu

Siyah-beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Başkan Çebi ve ekibi oyuncuya, önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 2 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerecek. Avrupa Şampiyonası sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak. (SABAH)

#Beşiktaş #vida
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