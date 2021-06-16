Domagoj Vida'nın sözleşmesi uzuyor
Beşiktaş, Euro 2020'de Hırvatistan ile boy gösteren tecrübeli stoperi Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
FUTBOL 16.06.2021 - 10:02 16.06.2021 - 10:04 Kartal Bakışı
Beşiktaş, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Ancak senelik 3.3 milyon Euro'yayakın bir ücret kazanan Hırvat futbolcudan, maaşında indirime gitmesi talep edilecek.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında görüşmelerin ise EURO 2020 sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. (FANATİK)
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