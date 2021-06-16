Domagoj Vida'nın sözleşmesi uzuyor

Beşiktaş, Euro 2020'de Hırvatistan ile boy gösteren tecrübeli stoperi Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

FUTBOL 16.06.2021 - 10:02 16.06.2021 - 10:04 Kartal Bakışı
Domagoj Vida'nın sözleşmesi uzuyor

Beşiktaş, tecrübeli savunmacı Domagoj Vida ile olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. 

Ayrılık kararını yönetime iletti!

Ayrılık kararını yönetime iletti!

Ancak senelik 3.3 milyon Euro'yayakın bir ücret kazanan Hırvat futbolcudan, maaşında indirime gitmesi talep edilecek. 

1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında görüşmelerin ise EURO 2020 sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. (FANATİK)

#Domagoj Vida #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası