Domagoj Vida'nın istediği yıllık ücret belli oldu

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı.

Dikme, "Beşiktaş ile Vida'nın sözleşme yenileme süreci olumlu. Şu anda anlaşma uzak olsa da Larin'e göre daha olumlu bir hava var. Yönetim 1.5 milyon Euro seviyelerinde gezerken, Vida 2 milyon Euro bandında bir rakam istiyor" dedi.