Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a güzel haber

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, sakatlığını atlatırken antrenmanlara başladı.

GÜNDEM 30.09.2021 - 20:13 30.09.2021 - 20:14 Kartal Bakışı
Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a güzel haber

Beşiktaş’ Vida’dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Tribün çocuğu Berkay Vardar

Tribün çocuğu Berkay Vardar

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine devam edildi. (NTV SPOR)

#vida #Beşiktaş #Sakat
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