Domagoj Vida ilk 11'e geri döndü

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk ediyor. Sakatlık problemleri ile başı dertte olan Kara Kartal'da bazı oyuncular bu maçla sahalara dönüş yapıyor.

FUTBOL 02.10.2021 - 17:59 02.10.2021 - 18:04 Kartal Bakışı
Domagoj Vida ilk 11'e geri döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Vida yeniden 11'de

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, Sivasspor maçında genç Serdar ile birlikte defanstaki yerini alıyor.

Batshuayi Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı

Batshuayi Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı

Beşiktaş'ın ilk 11'i;

Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Can, Kenan, Güven, Batshuayi

#Beşiktaş #Sivasspor #vida
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