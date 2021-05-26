Domagoj Vida görüşme odasına!

Beşiktaş'ta yönetim geçmiş yönetimden kalan yüksek ücretli futbolcu sözleşmeleri ile ilgili indirim yaptırmak istiyor. Görüşülecek ilk isim ise Hırvat stoper Vida!

FUTBOL 26.05.2021 - 10:52 26.05.2021 - 10:56 Kartal Bakışı
Domagoj Vida görüşme odasına!

Beşiktaş’ta yönetim kurulu gelecek sezon futbol takımının bütçesini 25 milyon euro seviyesine çekmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.

Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.

Vida’nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022’de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida’nın sözleşmesi 2025’e kadar uzatılacak.

VİDA’NIN KARNESİ

SEZON MAÇ GOL

2020-21 39 6

2019-20 38 5

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2018-19 38 3

2017-18 18 1

TOPLAM: 133 15

(SKORER)

#vida #Sözleşme #Beşiktaş #Transfer
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