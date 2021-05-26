Domagoj Vida görüşme odasına!
Beşiktaş'ta yönetim geçmiş yönetimden kalan yüksek ücretli futbolcu sözleşmeleri ile ilgili indirim yaptırmak istiyor. Görüşülecek ilk isim ise Hırvat stoper Vida!
Beşiktaş’ta yönetim kurulu gelecek sezon futbol takımının bütçesini 25 milyon euro seviyesine çekmenin hesaplarını yapıyor.
Siyah-beyazlılar bu doğrultuda senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.
Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.
Vida’nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022’de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida’nın sözleşmesi 2025’e kadar uzatılacak.
VİDA’NIN KARNESİ
SEZON MAÇ GOL
2020-21 39 6
2019-20 38 5
2018-19 38 3
2017-18 18 1
TOPLAM: 133 15
(SKORER)
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