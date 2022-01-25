Devre arasında kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, TFF’nin açıkladığı 386 milyon TL’lik limitin ardından çalışmalarını askıya almıştı. Hemen hemen mevcut şartlardaki takım bütçesine eş değer olan bu bedelle operasyon yapabilmesi için ilk olarak kadrosundan oyuncu göndermesi gereken yönetim, ilk olarak kadro dışındaki isimlere yönelmişti. Adem Ljajic, Douglas, Jeremain Lens ve Fabrice N’Sakala’yla yollarını ayırmak için yoğun çaba sarf eden yönetim, bu oyunculardan sonuç alamamasının ardından bu kez kadro içindeki isimlere yöneldi. Premier Lig ekiplerinden Watford’ın radarında bulunan Domagoj Vida’yla sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmama kararı alan yönetim, Hırvat stopere devre arasında yollarını ayırabileceklerini iletti.

Maaş teklifleri beklentisini karşılamadı

Tecrübeli oyuncuya 1 milyon 750 bin Euro’luk ikinci yarı hak edişinden vazgeçmesi halinde bonservis istemeden yolları ayırmayı öneren Kara Kartal’dan düşünme süresi isteyen Vida, kararını verdi. 4 yıldır Kara Kartal’da görev yapan 32 yaşındaki savunmacının, Avrupa’dan beklediği seviyede teklifler almaması sebebiyle sezon sonuna kadar kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmeyi seçtiği kaydedildi. Başarılı oyuncunun, 1 milyon 750 bin Euro’luk maaşını alıp Beşiktaş’taki kontratını tamamladıktan sonra geleceğini şekillendireceği belirtildi.

Dünya Kupası'na göre

Hırvatistan formasıyla Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almayı planlayan Vida’nın sezon sonunda kararını bu turnuvaya göre vereceği kaydedildi. Premier Lig’e ek olarak Arap Körfezi kulüplerinden de yıllığı 5 milyon Euro’yu bulan maaşla teklifler alan Vida, yeni kulübü hakkında son kararını sezon sonunda verecek. (FANATİK)