Domagoj Vida baş döndüren teklifi düşünmeden reddetti

Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine giren Domagoj Vida için transfer döneminin sonuna gelirken Suudi Arabistan takımı Al-Ettifaq'tan çok ciddi bir teklif geldi. Siyah beyazlılara Hırvat oyuncu için 5 milyon Euro bonservis teklif edildi.

Tecrübeli oyuncuya ise 2 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro net maaşın dışında ekstra olarak kendisine sunulan bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan devasa bir sözleşme önerildi. Ancak Vida'nın takımdan ayrılmak istememesi ve Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapması sebebiyle teklifi direkt olarak reddetti.

Geçtiğimiz sezon başında da Vida'ya Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro maaş, Bentley marka lüks araba, lüks villa ve yat içerikli zengin bir teklif sunulmuş ancak 32 yaşındaki oyuncu kabul etmemişti. (SABAH - OGÜN ŞAHİNOĞLU)