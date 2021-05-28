Dizi severler merakta! Akrep final mi yapacak? Akrep dizisi bitiyor mu?

Perşembe akşamı dizilerinden olan Akrep dizisinin, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü rakipleri var. Yine Fox'un Perşembe dizisi Mucize Doktor ise final yaptı. Büyük beklenti ile dizi dünyasına giriş yapan Akrep beklentileri karşılayamadı.

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Müge Su Şahin, Esila Umut gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Akrep dizisi her ne kadar belirli bir izleyici topluluğuna kendisini takip ettirmeyi başarsa da gün değişikliği ile beraber düşüşe geçti, Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerinin rekabete girmesi ile de izleyici kaybını sürdürdü.

Akrep Final Mi Yapacak?

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beklenti oluşturan Akrep reyitnglerde Star Tv'nin yüzünü güldüremedi. Beklentilerin altında kalan Akrep dizisi ile ilgili final kararı alındığı yazılıyor. Medyada yer alan bilgilere göre 26 bölümlük bir anlaşma söz konusu ve uzamayacak gibi görünüyor.

Akrep Ne Zaman Final Olacak?

Akrep dizisini 3 bölüm daha izledikten sonra 26. bölümle birlikte final yapması bekleniyor.