Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftaya damga vuran Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı ancak mücadelede yaşanan olaylar büyük ses getirmişti.

YAŞANAN OLAYLAR MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın karşılaşma esnasında protokol tribününde çıkardığı olaylar ve maçın ardından çeşitli medya kuruluşlarına verdiği söylemler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili olarak yaptığı sert açıklamalarla gerginliğin fitilini iyice ateşlemişti.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar ile Adana Demirspor karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında konuştu.

ALİ RIZA DİZDAR'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar, Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olaylar, Başkan Murat Sancak ve Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak ;

BEŞİKTAŞ ADANA'DA İYİ BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDU

Öncelikle ben Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşılaşmasında oynadığı oyuna eleştiri yapamıyorum. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdiler. Adana'da oynuyorsunuz. Taş gibi bir takım oldular. Yunus var, Vargas var. Beşiktaş'ın oynadığı oyun yeterli miydi ? Tabi değildi ancak futbolcularımız gerçekten iyi mücadele etti. Ben Beşiktaş'ın eksikleri vardı söylemlerine de katılmıyorum. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahada varsa eksik yoktur!

MURAT SANCAK TANK FABRİKASI ALINCA KENDİNİ TANK MI ZANNETTİ ?

Burası Türkiye, bu bir futbol. Hitler bile sahaya girmedi. Sen ne yapıyorsun Murat Sancak ? Tank fabrikasını aldın da sen kendini tank mı zannediyorsun ? Ben Ethem Sancak'a şaşıyorum. Kendisi çok iyi bir Beşiktaşlıdır. Hatta Ethem Sancak geçtiğimiz kongrede bana laf attı, ' Ali Rıza sen başkan adayı ol seni destekliyim. ' dedi. Murat Sancak ' Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş hayırlı olsun ' dedi. Buradan soruyorum onu ne ilgilendirir bu durum. Şenol Güneş olur veya olmaz bu onu ilgilendirmiyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN MURAT SANCAK'A VERDİĞİ YANIT YAKIŞMADI!

Ahmet Nur Çebi'de Murat Sancak'ın bu açıklamalarına cevap vermiş. Sana yakışır mı ? ( Ahmet Nur Çebi'nin söylediği ; Adana Demirspor'un teknik direktörü yeni sezonda Trabzonspor'da, Mario Balotelli ise Juventus'a gidiyor sözleri üzerine ) Ben şimdi rahmetli bir Trabzonlu'nun söylediği lafı teşbihte hata olmaz bende Ahmet Nur Çebi'ye söylüyorum. Saral ailesinden rahmetli Şekip Saral söylemişti bu lafı. Kendisi eski Of Belediye başkanıydı. Ben kendisiyle trafikteyken yolda arabalara kızıyordum, sağdan soldan arabalar kuralsız bir şekilde gidiyordu. Şekip Saral'da bana dedi ki ; ' Abi eşşek sana çifte atsa sen gidip eşşeğin kulağını mı ısırırsın ? ' Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de yaptığı tam olarak budur. (HABER 365)