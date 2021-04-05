Diyarbakır Belediyesi Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu Mu? Diyarbakır Belediyesi Başvuru Sonuçları için Geri Sayım!

Diyarbakır Belediyesi işçi alımı başvurularının tamamlanması ardından adaylar, başvurular sonrasında yapılacak kura çekim tarihine ve kura sonuçlarına kilitlendi. Bir an önce ilana dair açıklama yapılması isteyen adaylar, çeşitli şekillerde seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Diyarbakır Belediyesi 423 işçi alımı kura yeri ve kura tarihleri hakkında heyecanla beklenen ayrıntılar ve Diyarbakır Belediyesi resmi sitesinden yapılan son duyuru haberimiz içeriğinde.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ HAKKINDA YAPILAN SON DUYURU!

Noter huzurunda yapılacak kura programı önümüzdeki günlerde duyurulup, kura çekimi canlı olarak gerçekleştirilecektir. Diyarbakır Belediyesi Başvuru Sonuçları süreci devam etmekte.

* DBB Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ, Kayapınar, Yenişehir ve Sur Belediyeleri tarafından kamuoyuna duyurulan 423 personel alımı ile ilgili ilan başvuru süresi, bugün saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.

*Tamamlanan başvurular, başvuru alan kurumların oluşturduğu komisyon tarafından, adayların başvuru şartlarına uygunluğu incelendikten sonra, noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.



*İlan ilişkin konuyla ilgili, son günlerde bazı kişi veya kişilerce, iş başvurusunda bulunan adaylara para karşılığı işe alım vaadi verildiğine dair şikayetler gelmektedir. Bu türden duyum veya teklifle karşılaşan vatandaşlarımızın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına veya Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize bildirmelerini önemle rica ederiz.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURASI NASIL, NEREDE YAPILACAK?

Önme arzeden son dakika ilanı ile işçi alım kurasının şeffaf, adaletli ve demokratik bir anlayışla noter huzurunda gerçekleştirilecek. 24 Mart başvuruların tamamlanması ardından internet adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarından açıklama yapılacağını bildiren Çiftçi, "Başvuruların ardından alımlar kura ile noter huzurunda gerçekleşecek'' cümlesini de sözlerine ilave etti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN!

DBB Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi başvuruların tamamlanması ardından, belediyelerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalara binaen henüz kesin bir tarih verilmedi. Fakat kura tarihi belirlenir belirlenmez haberimizde yer alacak. Kura tarihini öğrenmek için takipte kalın.

BELEDİYELERİN PERSONEL (İŞÇİ) ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

*Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 56 kişi

*DİSKİ ( Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi ) 87 kişi

*Kayapınar Belediyesi 130 kişi

*Yenişehir Belediyesi 100 kişi

*Sur Belediyesi 50 kişi alacak.