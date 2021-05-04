Diriliş, Kuruluş, Uyanış derken bir bomba daha! Bozkır Arslanı Celaleddin geliyor! Bozkır Arslanı Celaleddin kim?

Kazakistanlı Nurgissa Almurat’ın yönetmenliğini yaptığı Türk-Özbek ortak Bozkır Arslanı Celaleddin yakında Türk izleyicisi ile buluşacak. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin kim? Celaleddin rolünü kim oynuyor? İşte yanıtları...

Türk izleyicileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu gibi tarihimizden kesitleri hikaye eden dizileri, yapımları çok sevdi. Bu dizilerin yanına bir tane daha ekleniyor, Bozkır Arslanı Celaleddin!

Türk, Özbek ortak yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türk ve Özbek oyuncular oynayacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yakın bir tarihte Atv'de yayınlanacak.

Bozkır Arslanı Celaleddin Kim Oynuyor?

Dizide Moğolları dize getiren hükümdar Celaleddin Harezmşah'ı Emre Kıvılcım oynuyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin, Emre Kıvılcım Kimdir, Kaç Yaşındadır?

2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya’da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul’da sürdürmüştür.

Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.

Son olarak, Netflix'te yayınlanan 9 Kere Leyla'da Harun Faruk rolünü oynamıştır.

Kaç Yaşında: 2 Eylül 1990 doğumlu olan Emre Kıvılcım, 30 yaşındadır.

Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Oyuncuları

Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu... Dizinin kadrosunda ayrıca Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

Bozkır Arslanı Celaleddin Kimdir?

O dönemin en güçlüsü Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini darma duman eden kişi "Bozkır Arslanı Celaleddin" olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır.

Celaleddin Harzemşah büyük bir kumandan, askeri bir dehaydı. Pek çok savaşı hayatı pahasına kazanmasına rağmen askeri başarılarını siyasete ve diplomasiye istediği gibi yansıtamaması onun yanlış anlaşılmasına, istediği icraatları kolayca yapamamasına sebep olmuştur. Buna rağmen Moğol saldırılarına ve Hristiyan Gürcülere karşı mücadele edebilen yegane kişi olması ve Moğolların yakın Doğu'yu tamamen istila etmesinden sonra, bölgede oynadığı rolün daha iyi anlaşılması, Celaleddin Harzemşah'a gerek halk arasında ve gerek bütün Şark edebiyatında büyük bir şöhret kazandırmış; hayatı, kahramanlıkları Doğu Edebiyatında efsane haline gelirken Türk tarihindeki en büyük Türk hükümdarlar arasında sayılmaya başlanmıştır.

Namık Kemal tarafından Moğollar'a karşı İslam dünyasını koruyan Celâleddin Harzemşah'ın kişiliği ve mücadeleleri çevresinde gelişen Mukaddime- i Celâl olarak da bilinen Celalettin Harzem Şah adlı tiyatro oyununu yazmıştır.