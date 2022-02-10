Büyük izleyici kitlesine sahip dizi Barbaroslar'a yeni oyuncu dahil oldu. İşte, yeni oyuncu Barbaroslar Şahsenem kimdir, Şahbaz'ın kardeşi hakkında detaylar haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı diziseverlerin gönüllerine taht kurmaya devam ediyor. Barbaroslar yeni simalarla ekranlarda boy gösteriyor. Yeni isim Barbaroslar Şahsenem, Barbaroslar Şahbaz'ın kızkardeşi kim? merak konusu oldu.

Barbaroslar Şahsenem kimdir?

Barbaroslar dizisine hızlı bir giriş yapan Şahsenem, denizlerde kendini ispatlamış, gözü kara kimliğiyle diziye dahil oldu. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Şahsanem karakteri dikkatleri üzerine çekti. Şahsanem karakterine Özge Özkaplan hayat veriyor. Şahbaz'ın kardeşi Şahsenem'in hikayesini yeni bölümlerde öğreneceğiz.

Özge Özkaplan kimdir?

Özge Özkaplan 28 yaşındadır. Ankara'da dünyaya gelen Özge Özkaplan, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Barış Yıldız ve Hakan Karsak’la Temel ve İleri Oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı zamanda Yağmur Ulusoy Göktürk’ten Temel Oyunculuk eğitimi alan Özge Özkaplan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de Sunuculuk Diksiyon Eğitimi eğitimini tamamlamıştır. Kamera karşısına ilk defa 2017 yılında Blue TV’de yayınlanan Çalınmış Hayatlar isimli dizi ile geçen ve dizideki performansıyla büyük beğeni topladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Şahbaz kimdir?

İskenderiye'de itibar sahibi bir bey olan Kılıç Bey'in küçük oğludur. Barbaroslar Şahsenem'de Şahbaz'ın kız kardeşi olarak diziye dahil oldu. Şahbaz karakterini Aytek Şayan canlandırmaktadır.

Aytek Şayan Kim?

Aytek Şayan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimine Veterinerlik Fakültesinde başlayan oyuncu daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüne geçiş yaparak 2013 yılında okulunu tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında İsimsizler dizisiyle yapan oyuncu daha sonra 2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde Lais karakterini 7 bölüm boyunca oynamıştır. Onu son olarak Kuzgun dizisinde Ali karakteri ile gördük.

Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı konusu!

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

Sipahi Yakup Ağa'nın dört erkek çocuğu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adlı kardeşler; Midilli'de güzel ve huzurlu bir hayat sürerler. Oğlanlar iyice büyüyüp de yetişkin olunca, günün birinde Oruç ve İlyas; denize açılma arzularına yenik düşerler ve birlikte Midilli'den ayrılırlar. Ağabeyleri olan İshak Reis, onların bu tutkularına ne kadar engel olmaya çalışmış olsa da, başaramamıştır.

Oruç ve İlyas Reis; senelerdir Midilli'den uzakta, İskenderiye'de yaşamışlar ve sürekli denizlere açılmışlardır. İshak Reis ise Midilli'de kalıp deniz hayatından uzak durmaya çalışarak çömlekçilik ile uğraşmaktadır.

Diğer yandan ise, uzun zamandır denizlerde yolculuk yapan Hızır Reis; Midilli'ye ağabeyinin yanına geri döner. Fakat Hızır da tıpkı kardeşleri Oruç ve İlyas gibi denizlere tutkulu birisidir. Midilli'ye döndükten kısa bir süre sonra bir tekneyle Kalimnos Adası'na gider