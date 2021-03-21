Diğer maçlardan bir farkı yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. İyi hazırlandıklarını ve derbi maçlarının kolay olmadığını belirten Yalçın, ''Bizim için çok değerli bir maç. Hem derbi hem de puan cetveline baktığımız zaman,

FUTBOL 21.03.2021 - 18:37 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Diğer maçlardan bir farkı yok

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. ''Bizim için çok değerli bir maç. Hem derbi hem de puan cetveline baktığımız zaman, iki tarafın da farklı hikayeleri var. Derbiler kolay olmaz. Bu hafta iki ağır maç oynadık. İyi hazırlandık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tam takım antrenman yaptık. Sadece sakatlığı olan Gökhan yok.'' dedi.

'Derbi ama diğer maçlardan bir farkı yok'

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Maça iyi hazırlandıklarının altını çizen Yalçın, "Ufak bir avantajımız var ama bu bir avantaj değil, bunu düşünmüyoruz. Oyuncularımız genelde pozitifler. Birbirlerini seviyorlar, diyalogları iyi. Bu maça nasıl hazırlanmamız gerekiyorsa, öyle hazırlandık. Derbi ama diğer maçlardan bir farkı yok. İki takımın bundan sonra lige bakış açısını etkileyecek bir maç." ifadelerini kullandı. (FANATİK)

#Beşiktaş
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