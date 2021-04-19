Yaşına göre çocuklar için boy, kilo cetveli! Kız çocuk, erkek çocuk yaşa göre boy kilo ortalamaları

Anne, babalarının gözünün nuru olan çocuklarındaki yaşa göre gelişim önem arz eder. Yaşına göre çocuğunuzun belirli aralıklarda boy, kilo değerlerine sahip olması gerekir. Bu değerleri takip ederek genel ortalamalarla kıyaslayıp çocuğunuzun durumunu tahmin edebilirsiniz.

Ortalama kız, erkek çocuk boy kilo cetveli! İşte çocukların yaşlarına göre ideal boy, kilo oranları...

Yaşa Göre Kız Çocuk Ortalama Boy, Kilo Değerleri

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

1 yaş 75,1 cm 9,3 kg

2 yaş 86,8 cm 11,9 kg

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

4 yaş 102,5 cm 16,1 kg

5 yaş 109,1 cm 18,4 kg

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

7 yaş 121,1 cm 22,9 kg

8 yaş 126,7 cm 25,7 kg

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

10 yaş 137,9 cm 32,6 kg

11 yaş 145,4 cm 38,2 kg

12 yaş 153,1 cm 45,1 kg

13 yaş 157,8 cm 50 kg

14 yaş 160,4 cm 53,3 kg

15 yaş 161,7 cm 55,3 kg

16 yaş 162,4 cm 56,3 kg

17 yaş 162,7 cm 57,2 kg

18 yaş 163,1 cm 58,1 kg

Yaşa Göre Erkek Çocuk Ortalama Boy, Kilo Değerleri

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

1 yaş 74,1 cm 10,6 kg

2 yaş 86,8 cm 12,6 kg

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

4 yaş 102,5 cm 16.8 kg

5 yaş 109,1 cm 18,6 kg

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

7 yaş 120,5 cm 23,2 kg

8 yaş 126,9 cm 25,9 kg

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

10 yaş 137,6 cm 32,2 kg

11 yaş 143,8 cm 37,8 kg

12 yaş 150,6 cm 44,3 kg

13 yaş 157,7 cm 49,8 kg

14 yaş 164,9 cm 56,2 kg

15 yaş 170,3 cm 62,1 kg

16 yaş 173,4 cm 66,2 kg

17 yaş 175,0 cm 69,2 kg

18 yaş 176,2 cm 71,8 kg