Ücretli öğretmen maaşları ne kadar? Ücretli öğretmen maaş hesaplama!

Eğitim Öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü okullarda öğretmen ihtiyacı hasıl olursa, ücretli öğretmen denilen ders saati karşılığı çalışan öğretmenler okullarda görevlendirilir. Tatil dönemlerinde veya atama döneminde o kadro için atama olursa görevi sona eren ücretli öğretmenler malesef aynı görevi yaptıkları kadrolui sözleşmeli öğretmenlere nispeten oldukça düşük bir maaş ile çalışırlar. İşte ücretli öğretmen maaş hesaplama yolu...

Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar? Ücretli öğretmen maaşı nasıl hesaplanır? Bu soruların yanıtlarını haberimizde okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte ayrıntılar...

Ücretli Öğretmen olabilmek içi lisans mezunu olmanız gerekiyor. Fakat öğretmen açığının çok olması durumunda ön lisans mezunlarından da hatta üniversite öğrencilerinden de ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilmesine yol açabilir. Emekli öğretmenlerde ücretli öğretmenlik yapabiliyor.

2021 Ücretli Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Yukarıda belirttiğimiz gibi ücretli öğretmenler, ders saatki karşılığı görev alırlar. Girdikleri ders saatine göre ders başı ek ders ücreti alırlar. Dolayıısılya ücretli öğretmen maaşı girilen ders saatine göre değişiklik gösterir.

2021 Ocak Temmuz dönemi için öğretmenlere, enflasyon farkı dahil yüzde 7.33'lük zam yapıldı. Ek ders saat ücreti 19,78 TL oldu. Ücretli öğretmenler ayda girdikleri toplam ders saati ile ek ders saat ücretini çarparsa yaklaşık maaşlarını hesaplayabilir. Ancak bekar, evli eşi çalışan, eşi çalışmayan, emeklilik, çocuk sayısı gibi unsurlar maaşlarında farklılıklar oluşturur.

Haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenler aylık 1.187,07 TL,

Haftada 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,

Haftada 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,

Haftada 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.

Ücretli öğretmenlerden evli evli ancak eşi çalışmayan, SGK'sı olmayanlar 53,67 TL aile yardımı alıyorlar ayrıca her bir çocuk için 37,31 TL çocuk yardımı alıyorlar.

Ücretli Öğretmen Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bunun için size en yakın il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri görevli olup, zaman farketmeden bu kurumlardan birine giderek başvuru formu doldurmanız gerekiyor. Son dönemde başvurular online ortamda alınıyor. Önce E-Devlet platformundan sonra da ilçe milli eğitim müdürlüğü sitesinden ilgili bağlantıdan online başvurmanız lazım.