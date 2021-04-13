Onbir ayın sultanı Ramaza orucuna niyet edenler, orucu bozan durumları da bilmeliler. Yanlışlıkla yutulan tükürük kafaları karıştırır, acaba orucum bozuldu mu diye endişeye sevk ederken bu konuda net açıklamalar mevcut. Peki tükürük yutmak orucu bozar mı?

Tükürük ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor. İşte detaylar...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

lu kimsenin tükürük bir sorun olmadığı diyanet tarafından açıklanmıştır. Yutma eyleminin orucu bozmadığını bildiren kaynaklara göre bir kişi tükürük yuttuğu zaman orucuna zarar gelmez. Çünkü kişinin kendi vücudundan çıkan bir hal, bir durumdur. Yani dışarıdan bir durum değildir.

Ayrıca abdestte ağza su verip geri boşalttıktan sonra, arta kalan yaşlığın tükürük ile beraber yutulmasının da orucu bozmadığı belirtilmektedir. Bu konuya ilişkin, dişlerin arasından çıkan kan, az olup tükürük içinde kaybolmakta ise bu kanın yutulması oruca zarar vermeyeceği ancak kan tükürüğe galebe çalacak çoğunlukta ise bunu yutmakla oruç bozulacağı Diyanet tarafından duyrulmuştur.

HANEFİ VE ŞAFİİ MEZHEPLERİNE GÖRE TÜKÜRÜK, BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Balgam ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Yani aslında balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

Oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam Şafii mezhebinde boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa, bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.