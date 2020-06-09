ŞOK 10-16 Haziran Aktüel ürünler kataloğu! ŞOK marketler Haziran indirimli ürünler
ŞOK marketler 2 Haziran 2020 haftanın fırsatları kataloğu müşterilere sunuldu. ŞOK'da birbirinden farklı kampanyalı ürünler yayınlanan 10 Haziran - 16 Haziran katolğunda dikkat çekerken kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri ve diğer farklı ürünler ŞOK marketlerde raflarda yerini aldı. ŞOK 10-16 Haziran kataloğunda indirimli ürünler müşterilerini bekliyor. İşte ŞOK 10-16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
DİĞER HABERLER 09.06.2020, 12:57 09.06.2020, 12:57
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ŞOK marketler 2 Haziran 2020 haftanın fırsatları kataloğu müşterilere sunuldu. ŞOK'da birbirinden farklı kampanyalı ürünler yayınlanan 10 Haziran - 16 Haziran katolğunda dikkat çekerken kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri ve diğer farklı ürünler ŞOK marketlerde raflarda yerini aldı. ŞOK 10-16 Haziran kataloğunda indirimli ürünler müşterilerini bekliyor. İşte ŞOK 10-16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...