Şelaleye Düşmüştür Zeytinin Dalı, Celaliyim Celalisin Celali Şiiri ve Anlamı! Yamaç'ın Okuduğu Şiir Hangi Yazarın?
Çukur geçtiğimiz bölümde Yamaç Koçovalı Vartolu'ya Şelaleye Düşmüştür zeytinin dalı; Celaliyim Celalisin Celali şeklinde mısralar söylüyor. Bu şiir kimin şiiri, şiirin devamı nasıl, şiirde ne anlatılıyor?
Fenomen dizi Çukur'da Yamaç'ın mezarlıkta yanına gelen Vartolu'ya söylediği şiir dilden dile dolaşırken, Şelaleye Düşmüştür Zeytinin Dalı diye başlayan şiirin devamı ve kime ait olduğu izleyenler için merak konusu oldu. Yamaç'ın okuduğu şiir Celaliyim, Celalisin, Celali... şiiri kime ait, devamı nasıl?
Şiir Cemal Süreya'ya ait ve adı Kısa Türkiye Tarihi...
Yamaç'ın okduğu şiir Cemal Süreya'ya ait ve Türk yakın tarihine bakış atan bir şiir...
Kısa Türkiye Tarihi
Şelaleye
Düşmüştür zeytinin dalı;
Celaliyim
Celalisin
Celali.
II
Üç anayasa
ortasında büyüdün;
Biri akasya
Biri gül
Biri zakkum.
III
Türkiye'nin adı,
Soyadı yasasından beri
Atatürk adından
Soyutlanamadı:
1930'lu yıllarda
Etitürkiye;
1940'lı yıllarda
Atetürkiye;
Uditürkiye;
1960'lı yıllarda
Ötetürkiye;
1970'li yıllarda
Atatürkiye;
1980'li yıllarda
Adıtürkiye;
Mavi yolculuklar var bir de
O yunanı o güzel yolculuklarda,
Hemen her zaman:
Adatürkiye.
IV
O yıllarda ülkemizde
Çeşitli hükümetlerle
Yetmiş iki dilden
İkisi yasaklanmıştı:
İkincisi Türkçe.
V
Kahvede subay yok,
Bu nasıl iştir.
Cemal Süreya
Şiirin Anlamı Şöyle İfade Ediliyor; Zeytin dalı, barışı temsil ediyor. Şelale artık patlamış, tutulamayan isyandır. Barış, huzur, dirlik kırılmıştır. Celalilik Anadolu’da Osmanlı iktidarına yönelik ayaklanmaları ifade ediyor.
II Üç anayasa ortasında büyüdün: Biri akasya Biri gül Biri zakkum. Cemal Süreya’nın Akasya dediği Anayasa 1924 tarihlidir. Gül ile kasdı da 1961 Anayasası. Zakkum ise 1982 Anayasası’nı temsil ediyor. 82 Anayasası özgürlükleri ve devrimcileri (celalîleri) kırmıştır.
Cemal Süreya’nın bu şiirinin son iki dizesi ise Yemen Türküsü’ne atıf yapar: “Giden gelmiyor acep ne iştir ?”Bilindiği gibi Osmanlı askeri savaşa gidip geri dönmemiştir. Süreya’nın “kahvede subay yok” ifadesi de bu “geri dönmeme” meselesini soracak muhatap bulunamaması ile ilgilidir.