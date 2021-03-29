Şelaleye Düşmüştür Zeytinin Dalı, Celaliyim Celalisin Celali Şiiri ve Anlamı! Yamaç'ın Okuduğu Şiir Hangi Yazarın?

Fenomen dizi Çukur'da Yamaç'ın mezarlıkta yanına gelen Vartolu'ya söylediği şiir dilden dile dolaşırken, Şelaleye Düşmüştür Zeytinin Dalı diye başlayan şiirin devamı ve kime ait olduğu izleyenler için merak konusu oldu. Yamaç'ın okuduğu şiir Celaliyim, Celalisin, Celali... şiiri kime ait, devamı nasıl?

Şiir Cemal Süreya'ya ait ve adı Kısa Türkiye Tarihi...

Yamaç'ın okduğu şiir Cemal Süreya'ya ait ve Türk yakın tarihine bakış atan bir şiir...

Kısa Türkiye Tarihi

Şelaleye

Düşmüştür zeytinin dalı;

Celaliyim

Celalisin

Celali.

II

Üç anayasa

ortasında büyüdün;

Biri akasya

Biri gül

Biri zakkum.

III

Türkiye'nin adı,

Soyadı yasasından beri

Atatürk adından

Soyutlanamadı:

1930'lu yıllarda

Etitürkiye;

1940'lı yıllarda

Atetürkiye;

1950'li yıllardaUditürkiye;

1960'lı yıllarda

Ötetürkiye;

1970'li yıllarda

Atatürkiye;

1980'li yıllarda

Adıtürkiye;

Mavi yolculuklar var bir de

O yunanı o güzel yolculuklarda,

Hemen her zaman:

Adatürkiye.

IV

O yıllarda ülkemizde

Çeşitli hükümetlerle

Yetmiş iki dilden

İkisi yasaklanmıştı:

İkincisi Türkçe.

V

Kahvede subay yok,

Bu nasıl iştir.

Cemal Süreya

Şiirin Anlamı Şöyle İfade Ediliyor; Zeytin dalı, barışı temsil ediyor. Şelale artık patlamış, tutulamayan isyandır. Barış, huzur, dirlik kırılmıştır. Celalilik Anadolu’da Osmanlı iktidarına yönelik ayaklanmaları ifade ediyor.

II Üç anayasa ortasında büyüdün: Biri akasya Biri gül Biri zakkum. Cemal Süreya’nın Akasya dediği Anayasa 1924 tarihlidir. Gül ile kasdı da 1961 Anayasası. Zakkum ise 1982 Anayasası’nı temsil ediyor. 82 Anayasası özgürlükleri ve devrimcileri (celalîleri) kırmıştır.

Cemal Süreya’nın bu şiirinin son iki dizesi ise Yemen Türküsü’ne atıf yapar: “Giden gelmiyor acep ne iştir ?”Bilindiği gibi Osmanlı askeri savaşa gidip geri dönmemiştir. Süreya’nın “kahvede subay yok” ifadesi de bu “geri dönmeme” meselesini soracak muhatap bulunamaması ile ilgilidir.