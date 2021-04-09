Savaşçı yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? Savaşçı 5. sezon (2021) ilk bölüm tarihi ve oyuncuları
Savaşçı ne zaman başlıyor? 2021 içinde ekranlara 5. sezon ile dönmesi beklenen Fox'un çok izlenen dizisi Svaşaçı ile ilgili haberler medyada yer almaya devam ediyor. Fox yayın akışında Savaşçı yeni bölüm yazısını görmek için artık gün sayan dizi severler Savaşçı dizisinin yeni sezon kadrosunu ve ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Günümüzün kahraman birliklerinden Bordo Berelilerin vatan uğruna, bir insanın dayanma sınırını aşan şartlar altında verdikleri cansiperane görevlerini anlatan ve milliyetçi duygularımızı kabartan dizi Savaşçı Fox Tv'de dört sezon boyunca büyük ilgi gördü. 5. sezonu merakla ve heyecanla beklenen diziye yeni isimler katılacak ve hikaye daha da gösterişli hale gelecek. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni oyuncu kadrosunda kimler var?
SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizi severlerin favori dizilerinden Savaşçı için beklenen haber geldi. Dizi 10 Nisan Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümü ile ekranlara geliyor.
SAVAŞÇI YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?
Savaşçı dizisine yeni katılan isimler şunlar; Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu...
Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini oynayacak. Uzunca yıllar taş fırın erkeği Haluk rolüyle akıllara kazınan başarılı oyuncunun yeni rolü merakla beklenirken, Serenay Aktaş dizide Teğmen Selcen Efe, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakaterini oynayacak.
SAVAŞÇI YENİ SEZON (5. SEZON) KADROSU
Sarp Levendoğlu
Murat Serezli
Tamer Karadağlı
Ekin Mert Daymaz
Erkan Meriç
Ali Tarık Fındık
Serkan Kuru
Serenay Aktaş
Ersin Olgaç
Serhat Nalbantoğlu
Elit Andaç Çam
Şahverdi Ali Eren
Esma Soysal
Yiğit Anıl Dinkçi
Feyza Sevil Güngör
Güneş Zavrak ve Ediz Hun
Alp Öyken
Zerrin Sümer