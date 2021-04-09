Savaşçı yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? Savaşçı 5. sezon (2021) ilk bölüm tarihi ve oyuncuları

Günümüzün kahraman birliklerinden Bordo Berelilerin vatan uğruna, bir insanın dayanma sınırını aşan şartlar altında verdikleri cansiperane görevlerini anlatan ve milliyetçi duygularımızı kabartan dizi Savaşçı Fox Tv'de dört sezon boyunca büyük ilgi gördü. 5. sezonu merakla ve heyecanla beklenen diziye yeni isimler katılacak ve hikaye daha da gösterişli hale gelecek. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni oyuncu kadrosunda kimler var?

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi severlerin favori dizilerinden Savaşçı için beklenen haber geldi. Dizi 10 Nisan Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümü ile ekranlara geliyor.

SAVAŞÇI YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Savaşçı dizisine yeni katılan isimler şunlar; Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu...

Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini oynayacak. Uzunca yıllar taş fırın erkeği Haluk rolüyle akıllara kazınan başarılı oyuncunun yeni rolü merakla beklenirken, Serenay Aktaş dizide Teğmen Selcen Efe, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakaterini oynayacak.

SAVAŞÇI YENİ SEZON (5. SEZON) KADROSU

Sarp Levendoğlu

Murat Serezli

Tamer Karadağlı

Ekin Mert Daymaz

Erkan Meriç

Anıl Tetik

Ali Tarık Fındık

Serkan Kuru

Serenay Aktaş

Ersin Olgaç

Serhat Nalbantoğlu

Elit Andaç Çam

Şahverdi Ali Eren

Esma Soysal

Yiğit Anıl Dinkçi

Feyza Sevil Güngör

Güneş Zavrak ve Ediz Hun

Alp Öyken

Zerrin Sümer