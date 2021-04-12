Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenilir mi?

Sahurda ezan okunurken su içebilir miyiz, yemek yiyebilir miyiz? Bu sorununun cevabı her Ramazan işin bilenlerine mutlaka sorulur.

Ertesi gün iftar vaktine kadar yemeden içmeden günü geçirecek müslümanlar sahurda bazen son saniyeye kadar vakti değerlendirip bir şeyler yemek, içmek ister. Bu doğrultuda sınırlarını bilmek ister. Oruçlarını sakata getirmeden ne zaman kadar yiyebileceklerini, içebileceklerini araştırır. İşte ayrıntılar...

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ, YEMEK YENİLİR Mİ?

Diyanet İşleri bu konuda şu cevabı veriyor... Oruca başlama saati olarak ifade edilen imsak artık oruç için vaktin girdiğini bize söyler. Dolayısıyla ezanın başlaması vaktin girdiği anlamına gelir ve vakit girdiği için artık yeme içme işi bırakılmalıdır. Buna göre sahurda ezan okunurken su içmek, yemek yemek orucu bozacaktır. Diyanet'in açıklaması böyleyken, televizyon ekranlarından tanıdığımız İlahiyatçı Prof. Dr Nihat Hatipoğlu bu konuda birazcık farklı bir görüş belirtti.

Hatipoğlu'na göre; Ezan okunduğu sırada elimizde su varsa onu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz zamanında saat olmadığı için ufka bakarak vakti kestiriyorlar ve ona göre davranıyorlardı. Dolayısıyla Hatipoğlu'na göre birkaç dakika orucunu bu anlamda sakatlamaz.

Bütün bu görüşleri ele aldığımızda müslümanın tedbirli davranması ve işini sağlama alması gerektiğini ve her ihtimale karşı ezanla birlikte yemeyi, içmeyi bırakması gerektiğini anlayabiliriz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz...