Sahur vakti ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi?
Sahurda ezan okunurken su içebilir miyiz, yemek yiyebilir miyiz? Bu sorununun cevabı her Ramazan işin bilenlerine mutlaka sorulur. Orucunu sakatlamadan, kazaya getirmeden iftara erişmek isteyenler için ilk dikkat edilecek saatte sahur saatidir. Peki ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi?
Tüm müslümanlar hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan diyor ve 2021'de de Ramazan ayını bir kez daha kucaklıyor. Ramazan'da oruç tutarken en fazla merak edilen konulardan birisi de sahurda imsak vakti ezan okdunduğu sırada yemek yenilir mi, su içilir mi sorusudur. Oruçlarını muntazaman tutmak isteyen müslümanlar ayrıntılarıyla birlikte oruç tutarken yapmaları gerekenleri merak ediyor. Peki sahurda ezan okunurken yemek yenilir mi, su içilir mi?
Ertesi gün iftar vaktine kadar yemeden içmeden günü geçirecek müslümanlar sahurda bazen son saniyeye kadar vakti değerlendirip bir şeyler yemek, içmek ister. Bu doğrultuda sınırlarını bilmek ister. Oruçlarını sakata getirmeden ne zaman kadar yiyebileceklerini, içebileceklerini araştırır. İşte ayrıntılar...
SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ, YEMEK YENİLİR Mİ?
Hatipoğlu'na göre; Ezan okunduğu sırada elimizde su varsa onu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz zamanında saat olmadığı için ufka bakarak vakti kestiriyorlar ve ona göre davranıyorlardı. Dolayısıyla Hatipoğlu'na göre birkaç dakika orucunu bu anlamda sakatlamaz.
Bütün bu görüşleri ele aldığımızda müslümanın tedbirli davranması ve işini sağlama alması gerektiğini ve her ihtimale karşı ezanla birlikte yemeyi, içmeyi bırakması gerektiğini anlayabiliriz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz...