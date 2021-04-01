Sadakatsiz Derin öldü mü? Doctor Foster Kate Nasıl Öldü? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrıldı mı?

Sadakatsiz dizisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Dizinin önemli karakteri Derin'in oratadan kaybolması sonrasında gizem devam ederken, Derin'in öldüğüne dair şüpheler uyandı. Soruşturmada orataya çıkan bilgiler Derin ile ilgili umutların azalmasına neden oluyor. Peki Derin öldü mü?

Bilindiği gibi Sadakatsiz dizisinin dizisi yabancı diziden uyarlama olarak karşımıza çıktı. Doctor Foster isimli yabancı mini diziden Derin'in karşılığı olan Kate karakteri diziye ölerek veda ediyor. Dolayısıyla Derin karakteri için de yolun sonunun geldiğini söyleyebiliriz. Melis Sezen'in de Sadakatsiz macerası sona ermiş oluyor.

Doctor Foster dizisinden Kore’ye uyarlanan versiyonu Türkiye’deki uyarlama ile aynı olay örgüsüne sahip. Kore versiyonu finalinde Asya ve Derin’in yüzleşmesinden sonra genç kadın kızı Zeynep’i alarak Volkan’ı terk eder. Volkan bir anda beş parasız bir şekilde kendisini kapının önünde bulur. Derin babası Haluk’un koruması altına girer. Volkan Asya’yı Ali ile tehdit eder. Asya her şeyin yoluna girdiğini zannettiği anda Volkan Ali’yi kaçırır. Finalde ise Ali anne ve babasını terk edip kendi yoluna gider. Doctor Foster’dan farklı olarak Kore versiyonunda hikaye 2 yıl sonrasına gidiyor. Asya’nın kapısı çalıyor ve kimin geldiği görünmese de Ali olduğu varsayılıyor. Kore versiyonu da bu şekilde sona eriyor.