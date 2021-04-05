Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta?

Devler Liginde çeyrek finalde dev eşleşme futbol severleri bekliyor. Real Madrid Liverpool maçı geldi çattı. İki güçlü ekip yeşil sahada kozlarını paylaşacak, futbol severler futbolun tadına varacak. Önceki turda Real Madrid, İtalyan ekibi Atalanta'yı toplamda 1-0 ve 3-1 ile geçerken, Liverpool ise Alman takımı Leipzig'i 2-0 ve 2-0'lık skorlarla geçti. Çeyrek finalde ilk maç İspanya'da oynanacak. Peki Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çeyrek finalde ayrıca Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Porto ve PSG takımları da yer alıyor. Yarı final öncesi büyük kapışmalar futbol severleri bekliyor. İşte Real Madrid Liverpool maçı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dev maçı Bein Sports 2 izleyicilerle buluşturacak. Azeri CBC Sport kanalı da maçı yayınlayacak.

Real Madrid Liverpool saat kaçta?

Maç 22:00'da canlı olarak başlayacak...