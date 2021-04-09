Real Madrid Barcelona ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Barcelona hangi kanalda, şifresiz mi?

Real Madrid Real Sociedad ve Atletico Madrid beraberliklerinin ardından ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Araya Atalanta ve Liverpool galibiyetlerini de ekledi. Barcelona ise sürpriz Cadiz beraberliğinin ardından ligde son beş maçını da kazandı. Liderlik koltuğunda oturan Atletico Madrid 66 puanda, Barcelona 65 puanla hemen arkasında, Real Madrid ise 63 puanla onları takip ediyor.

Real Madrid'de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Varane forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Neto, Coutinho, Ansu Fati El Clasico'da forma giyemeyecek oyuncular. Pique ile Sergio Roberto ise belirsiz durumda. Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın ve dünyanın en önemli maçlarından olan R.Madrid Barcelona maçı 10 Nisan Cumartesi saat 22:00'da başlayacak.

El Clasico Real Madrid Barcelona hangi kanalda, şifresiz mi?

İspanya'da ligin bitimine 9 hafta kala oynanacak maçı S Sport Plus, Sport Smart kanalları canlı olarak sunacak.