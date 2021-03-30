Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Real Madrid Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Real Madrid Anadolu Efes maçı EuroLeague'de ekranlara gelecek. İlk maçta İstanbul'da rakibinne 8 sayı farkla 73-65 kaybeden Efes deplasmanda en az 9 sayı farkla kazanarak avantajı da elde etmek istiyor. Play Off'a adım adım yaklaşılan şu günlerde her maç kritik önem taşıyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri...

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes bu akşam Real Madrid'e konuk olacak. EuroLeague'de 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes, 3. sırada yer alırken, 18 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan Real Madrid ise 7. sırada bulunuyor.

beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid Anadolu Efes maçı saat kaçta?

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak