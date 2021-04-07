Ramo Ne Zaman Final Yapacak? Ramo Dizisi Bitiyor Mu? Ramo Final İddiası Doğru Mu?

Ramo final iddiaları gündemde... Show Tv'de Cuma akşamları ekrana gelen Adanalı Ramo'nun İstanbul'a taşınan suç dünyasındaki yükselişini ve arka plandaki gelişmelerin anlatıldığı Ramo dizisinin final haberleri dizi takipçilerini üzdü. Sanal dünyada dolaşan Ramo final yapacak haberlerinin ardından dizinin hayranları Ramo ne zaman final yapacak, Ramo kaçıncı bölümde bitecek sorgularını aratmaya başladı...

Sevilen diziler birer birer final haberleri ile gündeme gelirken, bu konuda Show Tv başı çekiyor. Cuma akşamı dizisi Ramo, kanalın Arıza, Çukur gibi diğer dizileri gibi final yaparak yeni sezonu göremeyecek gibi gözüküyor. 2020 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo, bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi.

RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ramo dizisinden yansıyan son gelişmeyi, gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından hesabından paylaştı. Bu paylaşıma göre Ramo 30 Nisan bölümü ile ekranlara veda ediyor.

RAMO KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Ramo dizisinin 42. bölümle birlikte final yapacağı gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımından anlaşılıyor. Anlaşılan Ramo Mayıs ayını dahi göremeyecek.

RAMO NEDEN FİNAL YAPIYOR?

BKM imzalı dizinin kanal ile 2 yıllık bir anlaşma yaptığı söyleniyor. Sözleşme süresinin bitmesiyle birlikte dizinin bayramdan önce ekrana veda etmesi gündemde.