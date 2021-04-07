Ramazan pide hamuru nasıl yapılır? Evde kolay pide nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ramazan sofralarının sultanı pide nasıl yapılır? Koronavirüs salgınından çekinen, fırında, markette kalabalığa karışmak istemeyenler, doğal olarak, evde ramazan pide yapımını öğrenmek istiyor.

İftar sofralarının baştacı olan ramazan pidesi mayalı, yassı bir ekmek olarak tarif edilebilir. Yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlanan ramazan pidesinin üstünde susam, çörek otu gibi lezzetli ve faydalı malzemeleri görebiliriz.

İşte kolayca hazırlanıp, evinizdeki fırından çıkar çıkmaz taze taze, üstünde dumanı tüterken yiyebileceğiniz ramazan pidesi tarifi…

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

1 paket maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

ÜZERİNE;

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Maya ile toz şekeri ılık suda karıştırıyoruz. Daha sonra az bir süre bekleyip sıvı yağ ile sütü ekliyoruz. Ardından un ve tuzu ekleyip güzel bir hamur elde edene kadar (yaklaşık 15 dakika) yoğuruyoruz. Hamurumuzu parçalara yırdıktan sonra ki 2'ye yada 3'e ayırmanız yeterlidir, nemli bir bez ile üzerlerini örterek mayalanması için oda sıcaklığında bekletiyoruz.

Yaklaşık yarım saat sonra böldüğümüz hamurları tek tek alarak fırın tepsisinin üstünde elimizle açarak şekil veriyoruz. Bunu yapmadan önce tepsinize yağlı kağıt sermeyi unutmayın, elinizi de sık sık az az yağlarsanız şekil vermeniz kolaylaşacaktır, hamur elinize yapışmayacaktır. İstediğiniz yuvarlak şekli yaptıktan sonra üzerine pidelerde gördüğümüz baklava dilimi şeklini bir bıçak yardımıyla veriyoruz.

Şekil verdikten sonra önceden hazırladığınız yoğurt, yumurtanın sarısı ve sıvı yağ karışımını üstüne sürüyoruz. Susam, çörek otu gibi malzemelerimizi son olarak ekledikten sonra önceden 200 dereceye ayarlanmış fırınımıza tepsilerimizi veriyoruz. Pidemizin kabardığını, kızardığını takip edin ve fırından çıkarın. İşte size kolay ramazan pidesi...