Ordu için İMSAKİYE 2021 - Ordu İftar ve İmsak (Sahur) Saatleri

Yeşil Karadeniz'in fındığıyla ünlü şehri Ordu, gerek sahil şeridi, gerek tabiatı, gerek mutfak kültürü ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisidir. 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuştuğumuz şu günlerde 2021 Ordu imsakiyesini değerli Ordu halkı ile paylaşıyoruz. İşte Ordu için 2021 imsakiyesi...

ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)

1 - 13.04.2021 - 04:15 - 05:46 - 12:34 - 16:15 - 19:12 - 20:37

2 - 14.04.2021 - 04:13 - 05:44 - 12:34 - 16:16 - 19:14 - 20:39

3 - 15.04.2021 - 04:11 - 05:43 - 12:34 - 16:16 - 19:15 - 20:40

4 - 16.04.2021 - 04:09 - 05:41 - 12:33 - 16:17 - 19:16 - 20:41

5 - 17.04.2021 - 04:07 - 05:40 - 12:33 - 16:17 - 19:17 - 20:43

6 - 18.04.2021 - 04:05 - 05:38 - 12:33 - 16:17 - 19:18 - 20:44

7 - 19.04.2021 - 04:03 - 05:37 - 12:33 - 16:17 - 19:19 - 20:46

8 - 20.04.2021 - 04:02 - 05:35 - 12:32 - 16:18 - 19:20 - 20:47

9 - 21.04.2021 - 04:00 - 05:34 - 12:32 - 16:18 - 19:21 - 20:49

10 - 22.04.2021 - 03:58 - 05:32 - 12:32 - 16:18 - 19:22 - 20:50

11 - 23.04.2021 - 03:56 - 05:31 - 12:32 - 16:19 - 19:23 - 20:52

12 - 24.04.2021 - 03:54 - 05:29 - 12:32 - 16:19 - 19:24 - 20:53

13 - 25.04.2021 - 03:52 - 05:28 - 12:32 - 16:19 - 19:25 - 20:54

14 - 26.04.2021 - 03:50 - 05:26 - 12:31 - 16:20 - 19:26 - 20:56

15 - 27.04.2021 - 03:48 - 05:25 - 12:31 - 16:20 - 19:27 - 20:57

16 - 28.04.2021 - 03:47 - 05:24 - 12:31 - 16:20 - 19:28 - 20:59

17 - 29.04.2021 - 03:45 - 05:22 - 12:31 - 16:21 - 19:29 - 21:00

18 - 30.04.2021 - 03:43 - 05:21 - 12:31 - 16:21 - 19:31 - 21:02

19 - 01.05.2021 - 03:41 - 05:20 - 12:31 - 16:21 - 19:32 - 21:03

20 - 02.05.2021 - 03:39 - 05:19 - 12:31 - 16:21 - 19:33 - 21:05

21 - 03.05.2021 - 03:38 - 05:17 - 12:30 - 16:22 - 19:34 - 21:06

22 - 04.05.2021 - 03:36 - 05:16 - 12:30 - 16:22 - 19:35 - 21:08

23 - 05.05.2021 - 03:34 - 05:15 - 12:30 - 16:22 - 19:36 - 21:09

24 - 06.05.2021 - 03:32 - 05:14 - 12:30 - 16:23 - 19:37 - 21:11

25 - 07.05.2021 - 03:31 - 05:12 - 12:30 - 16:23 - 19:38 - 21:12

26 - 08.05.2021 - 03:29 - 05:11 - 12:30 - 16:23 - 19:39 - 21:14** (Kadir Gecesi)

27 - 09.05.2021 - 03:27 - 05:10 - 12:30 - 16:23 - 19:40 - 21:16

28 - 10.05.2021 - 03:25 - 05:09 - 12:30 - 16:24 - 19:41 - 21:17

29 - 11.05.2021 - 03:24 - 05:08 - 12:30 - 16:24 - 19:42 - 21:19