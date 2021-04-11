Ordu için İMSAKİYE 2021
Yeşil Karadeniz'in fındığıyla ünlü şehri Ordu, gerek sahil şeridi, gerek tabiatı, gerek mutfak kültürü ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisidir. 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuştuğumuz şu günlerde 2021 Ordu imsakiyesini değerli Ordu halkı ile paylaşıyoruz. İşte Ordu için 2021 imsakiyesi...
Karadeniz'in güzel ili Ordu Ramazan İmsakiyesi 2021 haliyele haberimizde... İlk iftar 13 Nisan 2021 Salı günü 19:12'de açılacak, son iftar ise 11 Mayıs 2021'de 19:42'de...
ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021
Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)
1 - 13.04.2021 - 04:15 - 05:46 - 12:34 - 16:15 - 19:12 - 20:37
2 - 14.04.2021 - 04:13 - 05:44 - 12:34 - 16:16 - 19:14 - 20:39
3 - 15.04.2021 - 04:11 - 05:43 - 12:34 - 16:16 - 19:15 - 20:40
4 - 16.04.2021 - 04:09 - 05:41 - 12:33 - 16:17 - 19:16 - 20:41
5 - 17.04.2021 - 04:07 - 05:40 - 12:33 - 16:17 - 19:17 - 20:43
6 - 18.04.2021 - 04:05 - 05:38 - 12:33 - 16:17 - 19:18 - 20:44
7 - 19.04.2021 - 04:03 - 05:37 - 12:33 - 16:17 - 19:19 - 20:46
8 - 20.04.2021 - 04:02 - 05:35 - 12:32 - 16:18 - 19:20 - 20:47
9 - 21.04.2021 - 04:00 - 05:34 - 12:32 - 16:18 - 19:21 - 20:49
10 - 22.04.2021 - 03:58 - 05:32 - 12:32 - 16:18 - 19:22 - 20:50
11 - 23.04.2021 - 03:56 - 05:31 - 12:32 - 16:19 - 19:23 - 20:52
12 - 24.04.2021 - 03:54 - 05:29 - 12:32 - 16:19 - 19:24 - 20:53
14 - 26.04.2021 - 03:50 - 05:26 - 12:31 - 16:20 - 19:26 - 20:56
15 - 27.04.2021 - 03:48 - 05:25 - 12:31 - 16:20 - 19:27 - 20:57
16 - 28.04.2021 - 03:47 - 05:24 - 12:31 - 16:20 - 19:28 - 20:59
17 - 29.04.2021 - 03:45 - 05:22 - 12:31 - 16:21 - 19:29 - 21:00
18 - 30.04.2021 - 03:43 - 05:21 - 12:31 - 16:21 - 19:31 - 21:02
19 - 01.05.2021 - 03:41 - 05:20 - 12:31 - 16:21 - 19:32 - 21:03
20 - 02.05.2021 - 03:39 - 05:19 - 12:31 - 16:21 - 19:33 - 21:05
21 - 03.05.2021 - 03:38 - 05:17 - 12:30 - 16:22 - 19:34 - 21:06
22 - 04.05.2021 - 03:36 - 05:16 - 12:30 - 16:22 - 19:35 - 21:08
23 - 05.05.2021 - 03:34 - 05:15 - 12:30 - 16:22 - 19:36 - 21:09
24 - 06.05.2021 - 03:32 - 05:14 - 12:30 - 16:23 - 19:37 - 21:11
25 - 07.05.2021 - 03:31 - 05:12 - 12:30 - 16:23 - 19:38 - 21:12
26 - 08.05.2021 - 03:29 - 05:11 - 12:30 - 16:23 - 19:39 - 21:14** (Kadir Gecesi)
27 - 09.05.2021 - 03:27 - 05:10 - 12:30 - 16:23 - 19:40 - 21:16
28 - 10.05.2021 - 03:25 - 05:09 - 12:30 - 16:24 - 19:41 - 21:17
29 - 11.05.2021 - 03:24 - 05:08 - 12:30 - 16:24 - 19:42 - 21:19