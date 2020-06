Netflix film önerileri! Netflix'te 2020'de izleyebileceğiniz en güzel filmler

Binlerce film barındıran Netflix akıllı cihazlardan, laptoplardan, tvlerden ve benzer her türlü bilgisayar türevi cihazdan kolaylıkla izlenebilen bir film, dizi sitesi. Tüm dünyaya yayılmış bir ünü olan Netflix'te hangi filmi izlesem? Sorusunun cevabı meraklıları için haberimizdedir.

Norbit (2007) - Komedi

Yüreği temiz, iyi huylu dostumuz Norbit, aslında normal bir insandır. Sadece zamanında Bay Yanlış tarafından evlat edinilmiştir. Son derece iri biri olan Rasputia ile evlenen Norbit’in çocukluk aşkı Kate Thomas, bir gün kasabaya geri döner ve yetimhaneyi satın almak ister. Norbit, bu durumu, ilk aşkını geri kazanmak için bir fırsat olarak görürken aslında Kate’in de Deion Hughes ile nişanlı olduğunu öğrenir.

Hanna (2011) - Aksiyon / Gerilim

Eski bir cia ajanı kızı hanna yı finlandiyanın en uç noktalarında bir ölüm makinesi olarak yetiştirir. Yaşı 14 e girdiği gün ona ilk suikast için görev verir. Yola çıktığında hedefe odaklı olan hanna zaman geçtikçe bazı şeyleri sorgulamaya başlar.

The Ballad of Buster Scruggs (2018) ‧ Western / Dram

Coen kardeşler tarafından senaryosu yazılan, yönetilen ve yapımcılığı üstlenilen bir Amerikan western filmi. Altı farklı öykü filmde anlatılıyor. Vahşi Batı hakkındaki birbirinden farklı 6 öyküyü anlatan The Ballad of Buster Scruggs netflix filminde, James Franco, Liam Neeson, David Krumholtz, Brendan Gleeson, Zoe Kazan, Stephen Root gibi isimler rol alıyor.

Roma (2018) - Dram

Roma filmi ünlü yönetmen Alfonso Cuaron’un imzasını taşıyor. Meksika’lı bir hizmetçi olan Cleo’nun hayat hikayesini anlatan Roma, Meksika’nın 1970’lerdeki toplumsal durumlarını da ışık tutuyor. Roma filmi kesinlikle izlemeniz gereken bir Netflix filmi...

Yedi Yaşam (Seven Pounds - 2008) ‧ Dram / Romantik

Yönetmenliğini Gabriele Muccino yapmış, başrolde Will Smith yer alıyor. Filmde Tim Thomas adlı geçmişi acılarla dolu bir vergi memurunun çeşitli sağlık sorunları bulunan 7 kişiye yardım etmesi ve içlerinden birine aşık olması konu edinilmiştir. Yedi Yaşam filmi izleme paltformalarından oldukça iyi puanlar alan bir film.

Adalet (The Equalizer - 2014) Aksiyon

McCall gizemli geçmişini geride bırakıp, sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Ama acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında onun içinde bulunduğu bu hale kayıtsız kalamaz. Kendi kendisini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri'ye yardım edecektir. Çünkü adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır...

Ayın gölgesinde (In the Shadow of the Moon - 2019) Suç / Bilim Kurgu

1988 yılının Phidelphia'sında Thomas Lockhart isimli bir polis, dedektif olmak için büyük bir çaba sarf ediyordur. Bu istek onu 9 yıl aralarla aynı imzayla işlenen seri cinayetleri araştırmaya iter. Ancak katilin bıraktığı izlerin hiçbiri bilimsel gerçekliklerle uyuşmuyordur. Locke, bu konuyu çözüme kavuşturmak için daha da hırslanır ve takıntı haline getirir. Bu hırsı ise kariyerini sonlandırmaya, aklını yitirmeye, ailesini kaybetmeye kadar gidecektir.

Fokus (Focus - 2015) Romantik / Suç

Nicky döneminin usta dolandırıcılarından biridir. Bir gün Jess Barrett adında genç güzel ve cazibeli bir bayan ile yolları kesişir. Alelade bir kadın olmayan Jess, soygun hakkında en az Nicky kadar yeteneklidir! İkili büyük bir avın peşine düşme planı yaparken, hiç hesapta yokken birbirlerine de aşık olacaktır.

Eski bir futbol yıldızı sarhoş araba kullandığı için hapse düşer ve burada mahkumlardan oluşan iddialı bir takım kurar. Gardiyanlarla yapılacak olan maç öncesi son derece sıkı bir hazırlık yapan takım ve koçu, hem gardiyanları hem de izleyicileri şaşırtacaktır...

İlk Gün (Training Day - 2001) Gerilim / Suç

Her gün Amerika'nın arka sokaklarında bir savaş tekrarlanmakta. Uyuşturucu satıcıları, alelade kişiler ve onları diğerlerinden korumaya ant etmiş insanlar arasında geçen bir savaş. On üç senelik narkotik polisi Alonzo Harris, sokaklarda geçirdiği yıllar boyunca mesleğe ilk girdiği günkü idealistliğini kaybetmiş ve işleri kitaba uygun yapmaya çalışırsa hiç bir şey yapamayacağının ve kısa sürede öldürüleceğinin bilincine varmıştır. Alonzo ve onun gibi bir çoğu bundan böyle gereken işi yapabilmeleri için korudukları kanunu çiğnemektedirler. Bundan sonra yaptıkları işin yasal olup olmadığı iyice bulanıklaşmıştır. Bir gün onunla birlikte göreve verilen çaylak polis Jake Hoyt ise Alonzo'dan çok farklıdır. Jake her işi kitabına uygun yapıp toplumu düzene sokmayı inanç edinmiş tam bir idealisttir.

Koç Carter (Coach Carter - 2005) Dram / Spor

Eskiden başarılı bir basketbol oyuncusu olan Ken Carter, mezun olduğu Richmond Lisesinden gelen koçluk teklifini kabul eder. Koç Carter oyuncularının sahada kazananlar olmasının yanında, sınıflarında da çok başarılı olmalarını istemektedir. Bundan dolayı tüm oyuncularını, ortalamalarını 2.3'ün üzerinde tutacaklarına, sınıfta en ön sırada oturacaklarına ve tüm derslere gireceklerine dair bir sözleşme imzalamaya zorlar. İş disipline geldiği zaman koç Carter tamamen acımasızdır, kondisyonun ve defansın her zaman hücumdan önemli olduğunu savunmuş ve takımını da bu yönde çalıştırmaya başlamıştır. Programı işlemiştir, takım sezona müthiş bir başlangıç yapmış ve her şey çok iyi gitmektedir. Ta ki oyuncuların akademik ilerleme raporları gelinceye dek..

Lucy (2014) Bilim Kurgu / Aksiyon

Tayvan’da Lucy adlı bir kadın uyuşturucu ticareti için vücuduna yasaklı maddeleri saklar. Lucy vücudunun içine gizlenmiş olan uyuşturucuları taşıdığı sırada yakalanacak ve darp edilecektir. Aldığı darbeler sonucu uyuşturucu paketi karnında yırtılacak ve kanına karışacaktır.

Jack Reacher (2012) Aksiyon / Suç

Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder. Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır. Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir. Bu arada zanlı Jason Barr'ın avukatı Helen Rodin de Bölge Savcısı olan Alex Rodin'in kızıdır. Baba-kız arasındaki hesaplaşmanın boyutları ise çok farklıdır.

Kanlı Elmas (Blood Diamond - 2006) Gerilim / Macera

Afrika kökenli bir paralı asker olan Danny Archer (Leonardo DiCaprio) kendi yöntemleriyle Sierra Leone’de elmas kaçakçılığı yapmaktadır. Sağlam yer altı ve askeri bağlantıları olmasına rağmen, bir gün sınırdan elmas geçirmekte iken yakalanıp tutuklanır. 90’lı yılların başında Sierra Leone’de katliamlar yapan, çocukları kaçırıp acımasız katiller haline getiren Devrimci Birleşik Cephe’nin körüklediği iç savaş ve kaos ortamı hakimdir. Üç çocuklu balıkçı Solomon Vandy (Djimon Hounsou)’nin köyü D.B.C. tarafından basılır, insanlar vahşice öldürülür. Solomon ailesini kurtarmayı başarmasına rağmen, esir düşer ve elmas çıkarma kamplarında çalışmaya götürülür. Bu kapta çalışırken bir gün Solomon, kuş yumurtası büyüklüğünde, değeri milyonlarca pound edecek pembe bir elmas parçası bulur ve onu gömer. Çok geçmeden kamp hükümet askerleri tarafından basılır. Solomon, Archer’ın bulunduğu hapisaneye atılır. Baskından hemen önce Solomon’un elması bulduğunu fark eden D.B.C. lideri Poison (David Harewood)’ın hapiste Solomon’un bulduğu elmastan bahsetmesi Archer’ın dikkatini çeker. Böylece yolları kesişen Archer ve Solomon kendi çıkarları uğruna işbirliği yaparlar. Archer, Solomon’un elmasını, Solomon ise Archer’ın nüfuzu sayesinde kaybettiği ailesini ve Poison'un çocuk asker olarak yetiştirmek üzere yanına aldığı oğlu Dia'yı bulmak istemektedir. Ama Archer’ın kolu, Solomon’un ailesini bulabilmek için yeterince uzun değildir. O yetki, Archer’ın gizli bağlantılarının peşinde olan güçlü ve idealist gazeteci Maddy Bowen (Jennifer Connelly)’da olunca, birbirine muhtaç olan üç insan için gerilimli bir süreç başlar.

The Core (2003) Bilim Kurgu / Macera

Yeryüzünde meydana gelen sıradışı olaylar dünyanın geleceğini tehdit altına almıştır. Bu doğaüstü olayları araştıran yetkililer Doktor Keyes'i göreve getirir ve doktor toprağın alt katmanındaki çekirdekte problemler olduğunu fark eder. İç çekirdek dünyanın stabil dönüş hızına uygun hareket etmemekte, sabit durmaktadır. Bu durum doğal felaketleri tetikleyecek, sonrasında da kıyamete sebep olabilecek ciddiyettedir. Bilim adamlarından oluşan bir ekip kurulup yeryüzünün iç tarafına sıradışı bir yolculuğa çıkılır.

Code 8 (2019) - Bilim Kurgu / Fantastik

Her şey 2016’da viral olan kısa filmle başladı. Bir süre uzun metrajlı film için kaynak arandı ve işte beklenen film Kod 8. Filmi bağımsız bir bilim-kurgu gerilim filminden çok bir konsept olarak betimlemek daha doğru olur. Film oldukça temel bir hikaye ile büyüleyici bir dünya yapısını gözler önüne seriyor. Kod 8, dünya nüfusunun yüzde 4'ünün süper güçlerle doğduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Hükümet tarafından zihin okuma, elektriği manipüle etme veya nadir durumlarda diğer insanları fiziksel olarak iyileştirme gibi bazı yeteneklere izin verilir. Hasta annesi (Kari Matchett) ile Lincoln City denen kalabalık bir metropolde yaşayan Connor Reed (Robbie Amell) gibi güçlü bireyler iş bulmak için mücadele etmeye ve hükümet aleyhine saf tutmaya adeta zorlanır. Diğer taraftan polisi desteklemek ve Güçlü'leri kontrol altında tutmak için dronlar ve özerk robotlar kullanılır. Bu nedenle Connor, Lincoln City'nin en büyük uyuşturucu baronu Marcus Sutcliffe (Greg Bryk) için çalışan bir suçlu olan Garrett (Stephen Amell) tarafından yüksek maaşlı bir iş teklifi aldığında hayır diyemez. Ancak Lincoln City polisleri Park (Sung Kang) ve Davis, (Aaron Abrams) Connor'un, Sutcliffe için çalıştığını fark ettiğinde tehlike büyümeye başlar.

Kör Nokta (The Blind Side - 2009) Dram / Spor

Babasının kim olduğunu bilmeyen, annesi uyuşturucu müptelası, onüç kardeşin arasında kimsenin umursamadığı Afro Amerikan genç bir çocuğun hayatı sokaklarda geçmektedir. Okuma yazma bilmeyen, okulda son derece başarısız olan bu çocuk, Cumhuriyetçi zengin bir aile tarafından himaye edilmeye başlandığında hayatı değişecektir. Okulda futbola başlayan genç, sonunda kendi yeteneğini keşfetmiştir. Ve bir gün Ulusal Futbol liginin en çok aranan sporcularından biri olacaktır...