MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi Kura Sonuçları Açıklandı! 2021 MSGSÜ Kura Sonucu! Başvuru Sonuçları!
MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların tamamlanması sonrasında sıra noter huzurunda canlı olarak yapılacak, Mimar Sinan Üniversitesi sürekli işçi alımı kura çekimine geldi. İşte, büyük heyecanla beklenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı noter kura çekimi linki, MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi İstihdamı Kura Çekilişi Canlı Yayını ve detaylar...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımları kurası için bugün büyük gün. MSGSÜ başvuru sonuçlarının sabırsızlıkla beklendiği bilinmekte ve bugün isim listesi iş istihdamı bekleyen adaylar için belli olmakta. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kura çekimi; güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, bahçe bakım, marangozluk, elektrik, sıhhi tesisat, demirclik, boya işlerinde çalışacak işçi alımı için yapılmakta. Bir çok yurttaşımızın heyecanla beklediği MSGSÜ başvuru sonuçları, asıl aday listesi ve merak edilen detaylar haberimiz içeriğinde.
Sürekli işçi alımı sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz, pandemi önlemleri gereği canlı yayın seyircisiz yapılacak olup youtube kanalından izleyicilerin seyrine sunulacaktır.
MSGSÜ Sürekli İşçi Alımı - Noter Kura Çekimi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Kurası Canlı İzle!
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU SONUÇLARI!
Başvurular için geri sayım sona erdi. Başvuru sonuçları bugün kura çekilişi ile beraber ilan edilmiş olacak.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi bugün saat 10:00'da canlı yayında başvurularını sağlıklı şekilde tamamlayan adaylar için ekranlara gelecek. Asıl ve yedek aday isim listesinin yayınlanmasını bekleyen vatandaşlar için son dakika gelişmeleri siz değerli okurlarımız için dakika dakika ilan edeceğiz.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Bir çok vatandaşın büyük heyecanla beklediği kura çekimi Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
2021 MSGSÜ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA!
MSGSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Sözlü mülakat aşaması noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27-28-29-30 Nisan 2021 ve 03 Mayıs 2021 tarihlerinde üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLAR İÇİN YAPILACAK?
*Güvenlik Görevlisi (54 kişi)
*Temizlik Görevlisi (21 kişi)
*Temizlik Görevlisi (Engelli) (7 kişi)
*Bakım-onarım hizmetleri (Bahçe bakım işleri) (1 kişi)
*Bakım-onarım hizmetleri (Marangozluk işleri) (1 kişi)
*Bakım-onarım hizmetleri Tesisat işleri (Elektrik) (1 kişi)
*Bakım-onarım hizmetleri Tesisat işleri (Sıhhi tesisat) (1 kişi)
*Bakım-onarım hizmetleri (Demircilik işleri) (1 kişi)
*Bakım-onarım hizmetleri (Boya işleri) (1 kişi)
Hakan arslan
Elif çayır
Ramazan kara
Ali nar
Rıdvan can
Yasin hatip
Ali Rıza uygur
Mustafa koçak
Cem gök
Mehmet tütün
Murat barlas
Mahmut gökgöz
Sedat yılmaz
Daha kaydettim yazarak ama yoruldum yani yazmak bende seçildim asil kadroya yazabildiklerim var onlara da bakıp yazarım ekran görüntüsü almıştım bakıp bakıp yazarım. 216 asil kadro 216 yedek kadro çektiler dediğim gibi ekran görüntüsünü izleyip yazıyorum kaydettiğim kadarını bugün yarın zaten liste açıklanır mimar Sinan üniversitesi kendi sitesinde yayınlar. Herkese hakkında hayırlısı olsun