MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi Kura Sonuçları Açıklandı! 2021 MSGSÜ Kura Sonucu! Başvuru Sonuçları!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımları kurası için bugün büyük gün. MSGSÜ başvuru sonuçlarının sabırsızlıkla beklendiği bilinmekte ve bugün isim listesi iş istihdamı bekleyen adaylar için belli olmakta. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kura çekimi; güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, bahçe bakım, marangozluk, elektrik, sıhhi tesisat, demirclik, boya işlerinde çalışacak işçi alımı için yapılmakta. Bir çok yurttaşımızın heyecanla beklediği MSGSÜ başvuru sonuçları, asıl aday listesi ve merak edilen detaylar haberimiz içeriğinde.

Sürekli işçi alımı sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz, pandemi önlemleri gereği canlı yayın seyircisiz yapılacak olup youtube kanalından izleyicilerin seyrine sunulacaktır.

KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

MSGSÜ Sürekli İşçi Alımı - Noter Kura Çekimi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Kurası Canlı İzle!

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU SONUÇLARI!

Başvurular için geri sayım sona erdi. Başvuru sonuçları bugün kura çekilişi ile beraber ilan edilmiş olacak.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi bugün saat 10:00'da canlı yayında başvurularını sağlıklı şekilde tamamlayan adaylar için ekranlara gelecek. Asıl ve yedek aday isim listesinin yayınlanmasını bekleyen vatandaşlar için son dakika gelişmeleri siz değerli okurlarımız için dakika dakika ilan edeceğiz.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Bir çok vatandaşın büyük heyecanla beklediği kura çekimi Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Yapılan canlı kura neticesinde kura sonuçları isim listesinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi adreslerinden ilan edilecek.

2021 MSGSÜ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA!

MSGSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sözlü mülakat aşaması noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27-28-29-30 Nisan 2021 ve 03 Mayıs 2021 tarihlerinde üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLAR İÇİN YAPILACAK?

*Güvenlik Görevlisi (54 kişi)

*Temizlik Görevlisi (21 kişi)

*Temizlik Görevlisi (Engelli) (7 kişi)

*Bakım-onarım hizmetleri (Bahçe bakım işleri) (1 kişi)

*Bakım-onarım hizmetleri (Marangozluk işleri) (1 kişi)

*Bakım-onarım hizmetleri Tesisat işleri (Elektrik) (1 kişi)

*Bakım-onarım hizmetleri Tesisat işleri (Sıhhi tesisat) (1 kişi)

*Bakım-onarım hizmetleri (Demircilik işleri) (1 kişi)

*Bakım-onarım hizmetleri (Boya işleri) (1 kişi)