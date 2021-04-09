Metz Lille Hangi Kanalda? Metz Lille Maçı Saat Kaçta, Şifresiz Mi?

Bu sezon Fransa ligine damga vuran temsilcilerimizin formasını terlettiği Lille, PSG galibiyetinin ardından Metz ile karşılaşacak. Son 20 lig maçında sadece bir kez kaybettiği Metz'e karşı galip gelerek 3 puan almak ve puan farkıyla liderliğini devam ettirmek isteyen Lille'de Yusuf Yazıcı koronavirüs karantinası devam ettiği için forma giyemeyecek. Peki Metz Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Lille deplasmanda son 10 maçta kaybetmedi. Bu maçta da mağlup olmazsa kendi rekorunu egale edecek. PSG maçında galibiyet golünü atana Jonathan bu maçta oynayamayacak. Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte maçla ilgili bilgiler...

Karşılaşma bu akşam (9 Nisan) saat 22:00'da başlayacak.

Metz Lille hangi kanalda yayınlanacak?

Lider Lille'in Metz deplasmanındaki mücadelesini Bein Sports Max kanalı canlı yayınlayacak.