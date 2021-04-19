Maraşlı final olacak mı? Atv dizisi Maraşlı sezon finali mi yapacak? Maraşlı final ne zaman?

Pazartesileri Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Sefirin Kızı, Yasak Elma gibi dizilerle baş etmeye çalışırken Maraşlı final haberleri gündeme düştü. Maraşlı final olacak mı yoksa dizi sezon finali yapıp yeni sezonda da şansını deneyecek mi sorusu dizi severlerin yanıtını aradığı sorulardan birisi...

Atv'nin Hercai, Akıncı gibi dizilerini final yaparak yeni sezona çıkarmayacağı biliniyordu. Pazartesi akşamı dizisi Maraşlı dizisinin akıbeti de merak ediliyor.

Maraşlı Final Olacak Mı?

Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilgi toplamasına rağmen, rekabet ettiği dizilerin baskın gelmesinden midir yoksa izleyenlerinin heyecanını yeni bölümlere taşıyamamasından mıdır bilinmez istediği reytingleri bölümler ilerledikçe alamadı. Düşük izlenme oranlarıyla ipin ucunda giden Maraşlı dizisi için final gözüktü. Bu sezonu tamamlayacak olan Maraşlı dizisi tek sezon yayınlanan bir dizi olarak dizi tarihinde yerini alacak.

Maraşlı 2. Sezon (Yeni Sezon) Olacak Mı?

Sevenleri üzülecek ama gelen haberlere göre; Maraşlı ikinci sezon için onay alamadı.