Kuzey Yıldızı İlk Aşk Final Mi Yapacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk Ne Zaman Final Yapıyor?

Karadeniz'in enfes güzelliklerini komedi, dram, romantizm kokan hikayesiyle ekranlara taşıyan Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapacak? Bu soru diziyi kaçırmadan takip eden izleyicilerin epeydir gündeminde. Dizinin yakında final yapacağı ve ekranlara veda edeceği iddia ediliyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman final yapacak sorusuna dair gelişmeler ve ayrıntılar...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünde inatçı aşıklarımız Kuzeyle Yıldız, sonunda fütursuz bir şekilde mutlu olabilmiştir. Ancak bu yaşanan malesef geçici bir mutluluktur. Yıldız ölümle pençeleşmektedir. Kuzey bundan dokayı kendisini suçlar bu yük ona ağır gelmektedir. Yeni bölümde akıllara takılacak belki de tek soru Yıldız ölecek mi? Dizi geçtiğimiz hafta total’de 5.27 rating ve yüzde 11.23 izlenme payı, ABC1’de yüzde 3.00 rating ve yüzde 6.32 izlenme payı, AB’de yüzde 2.28 rating ve 5.22 izlenme payı elde etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Final Mi Yapacak, Ne Zaman?

Dizinin Show Tv'nin yeni sezon planlamasında olmadığı ve bu sezon final yaparak ekranlara elveda diyeceği internette yazılıp çizilenlerden ancak resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin 60. bölümünün final olacağı şimdilik sadece bir iddiadan ibaret.