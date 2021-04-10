Kardeşlerim Harika'yı kim oynuyor? Kardeşlerim Harika kimdir, kaç yaşında? Kardeşlerim oyuncu kadrosu

Kardeşlerim Harika Manyaslı dizi hikayesine göre, 16 yaşındadır. Sahip olduğu maddi imkanları her fırsatta gösteren, bununla övünmeyi seven ancak yaşadığı psikolojik sıkıntılarla sık sık dengesiz tavırlar sergileyen Harika güçlü görünmeye çalışan ama perde arkasında kendisini çok güçsüz hisseden bir karakter olarak karşımıza çıktı. Peki Harika karakterini kim oynuyor, kaç yaşında, burcu nedir?

Yürekleri burkan hikayesiyle izleyenlerini her geçen bölüm daha da etkileyen, karakterlerinin kim olduğu merak edilen dizi Kardeşlerim Cumartesi akşamları Atv'de dizi severlerle buluşuyor. Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri de merak edilen karakterlerin başında geliyor. Kardeşlerim Harika rolünü genç oyuncu Gözde Türker oynuyor. Peki Gözde Türker kaç yaşında? Gözde Türker (Kardeşlerim Harika) kimdir?

KARDEŞLERİM HARİKA (GÖZDE TÜRKER) KAÇ YAŞINDA?

Dizide 16 yaşındaki Harika'yı oynayan Gözde Türker 17 Eylül 1993 İstanbul doğumludur. Gözde Türker 28 yaşındadır.

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu olan Gözde Türker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitirmiştir.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan karakterini oynayan Türker, 2016 yılında Poyraz Karayel dizisinde Melis karakterini ekrana taşımıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında İstanbullu Gelin'de rol aldıktan sonra Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri ile ilgi çekmiştir. Oyuncu başak burcudur.

Gözte Türker 1,73 cm boyundadır.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Kardeşlerim dizisinde Gözde Türker (Harika Manyaslı) dışında şu isimler rol alıyor.

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

Simge Selçuk (Nebahat Atakul)

40 yaşında. Güzel, alımlı, bakımlı bir kadın. Kurduğu mutlu aile tablosu tehlikeye girdiğinde gözü kimseyi görmeyen, kendi ve çocukları için hayatı garantiye almak adına her şeyi göze alabilecek, cesur bir kadın.

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

Aylin Akpınar (Emel Eren)

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul)

18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.

Cihan Şimşek (Oğulcan Eren)

18 yaşında. Komik, eğlenceli, öz güveni yüksek bir çocuk. Aşık olduğu kız için her türlü çılgınlığı yapıp, engel tanımayacak eğlenceli bir aşık, iyi bir dost, kuzeni Ömer için iyi bir sırdaş.

Damlasu İkizoğlu (Melisa Atakul)

17 yaşında. Sınıf ayırmadan herkese karşı içten, cana yakın ve duyarlı bir genç kız. Merhamet ve vicdan duygularına babasının aksine en yoğun şekilde hakim, aşık olmasıyla iyice hassaslaşan ince ruhlu bir aşık.

Melis Minkari (Aybike Eren)

17 yaşında. Hep sahip olduklarından fazlasının hayalini kuran, biraz kibirli, açık göz bir kız. Cesareti bazen başına iş açsa da çenesini tutmakta zorlanan, dobra ve hızlı düşünen bir karakter.