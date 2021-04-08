Kardeşlerim Harika kimdir? Kardeşlerim Harika kaç yaşında? Kardeşlerim Oyuncu Kadrosu, Rolleri
Atv'de Cumartesi akşamı dizisi Kardeşlerim izleyenlerin takip edilecekler listesine çoktan girdi bile... Kardeşlerim hem konusu hem oyuncuları ile başarılı bulunurken, dizi karakterleriden Harika da izleyenlerin beğenisini topladı. Peki Kardeşlerim Harika kimdir, Kardeşlerim Harika gerçek adı, Harika kaç yaşında?
Kardeşlerim Harika Manyaslı dizi hikayesine göre, 16 yaşındadır. Sahip olduğu maddi imkanları her fırsatta gösteren, bununla övünmeyi seven ancak yaşadığı psikolojik sıkıntılarla sık sık dengesiz tavırlar sergileyen Harika güçlü görünmeye çalışan ama perde arkasında kendisini çok güçsüz hisseden bir karakter olarak karşımıza çıktı.
Kardeşlerim Harika rolünü genç oyuncu Gözde Türker oynuyor. Peki Gözde Türker kaç yaşında? Gözde Türker (Kardeşlerim Harika) kimdir?
KARDEŞLERİM HARİKA (GÖZDE TÜRKER) KAÇ YAŞINDA?
GÖZDE TÜRKER KİMDİR?
Tiyatro ve dizi film oyuncusu olan Gözde Türker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitirmiştir.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan karakterini oynayan Türker, 2016 yılında Poyraz Karayel dizisinde Melis karakterini ekrana taşımıştır. Genç oyuncu 2018 yılında İstanbullu Gelin'de rol aldıktan sonra Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri ile ilgi çekmiştir. Oyuncu başak burcudur.