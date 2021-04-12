İzmir için İMSAKİYE 2021 - İzmir İftar ve İmsak (Sahur) Saatleri

2021'de Ramazan ayına müslümanlar kavuştu. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece ilk sahur için uykular bölünecek ve müslümanlar 13 Nisan'da tutacakları ilk oruç için sahur edip, niyet edecekler. İlden ile değişiklik gözteren iftar ve sahur vakitleri mübarek Ramazan ayında orada yaşayanlar için en önemli başvuru kaynağını 2021 Ramazan İmsakiyesi yapıyor. Güzide illerimizden İzmir halkı da bu doğrultuda kendi illerindeki imsakiyeyi araştırıyor. İşte İzmir için İmsakiye 2021....

2021 İZMİR İMSAKİYESİ

Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)

1 - 13.04.2021 - 05:05 - 06:32 - 13:17 - 16:57 - 19:52 - 21:13

2 - 14.04.2021 - 05:03 - 06:30 - 13:17 - 16:57 - 19:53 - 21:14

3 - 15.04.2021 - 05:02 - 06:29 - 13:17 - 16:58 - 19:54 - 21:16

4 - 16.04.2021 - 05:00 - 06:27 - 13:16 - 16:58 - 19:55 - 21:17

5 - 17.04.2021 - 04:58 - 06:26 - 13:16 - 16:58 - 19:56 - 21:18

6 - 18.04.2021 - 04:56 - 06:25 - 13:16 - 16:58 - 19:57 - 21:19

7 - 19.04.2021 - 04:55 - 06:23 - 13:16 - 16:58 - 19:58 - 21:21

8 - 20.04.2021 - 04:53 - 06:22 - 13:15 - 16:59 - 19:59 - 21:22

9 - 21.04.2021 - 04:51 - 06:20 - 13:15 - 16:59 - 20:00 - 21:23

10 - 22.04.2021 - 04:50 - 06:19 - 13:15 - 16:59 - 20:01 - 21:24

11 - 23.04.2021 - 04:48 - 06:18 - 13:15 - 16:59 - 20:02 - 21:26

12 - 24.04.2021 - 04:46 - 06:16 - 13:15 - 17:00 - 20:03 - 21:27

13 - 25.04.2021 - 04:45 - 06:15 - 13:14 - 17:00 - 20:04 - 21:28

14 - 26.04.2021 - 04:43 - 06:14 - 13:14 - 17:00 - 20:05 - 21:30

15 - 27.04.2021 - 04:41 - 06:13 - 13:14 - 17:00 - 20:06 - 21:31

16 - 28.04.2021 - 04:40 - 06:11 - 13:14 - 17:00 - 20:07 - 21:32

17 - 29.04.2021 - 04:38 - 06:10 - 13:14 - 17:01 - 20:08 - 21:34

18 - 30.04.2021 - 04:36 - 06:09 - 13:14 - 17:01 - 20:09 - 21:35

19 - 01.05.2021 - 04:35 - 06:08 - 13:14 - 17:01 - 20:10 - 21:36

20 - 02.05.2021 - 04:33 - 06:07 - 13:13 - 17:01 - 20:10 - 21:37

21 - 03.05.2021 - 04:31 - 06:05 - 13:13 - 17:01 - 20:11 - 21:39

22 - 04.05.2021 - 04:30 - 06:04 - 13:13 - 17:02 - 20:12 - 21:40

23 - 05.05.2021 - 04:28 - 06:03 - 13:13 - 17:02 - 20:13 - 21:41

24 - 06.05.2021 - 04:27 - 06:02 - 13:13 - 17:02 - 20:14 - 21:43

25 - 07.05.2021 - 04:25 - 06:01 - 13:13 - 17:02 - 20:15 - 21:44

26 - 08.05.2021 - 04:24 - 06:00 - 13:13 - 17:02 - 20:16 - 21:45** (Kadir Gecesi)

27 - 09.05.2021 - 04:22 - 05:59 - 13:13 - 17:03 - 20:17 - 21:47

28 - 10.05.2021 - 04:21 - 05:58 - 13:13 - 17:03 - 20:18 - 21:48

29 - 11.05.2021 - 04:19 - 05:57 - 13:13 - 17:03 - 20:19 - 21:49