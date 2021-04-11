İzmir için İMSAKİYE 2021

Ramazan'da sahurunu yapan müslümanlar gün boyu yemeden içmeden bekleyip iftar vaktinde sofralarda buluşurlar. 11 ayın sultanı Ramazan'da yapılan bu güzel ibadet hem açlık, susuzluk nedir müslümanlara hatırlatırken, yardımlaşam, dayanışma, empati kurma gibi güzel davranışları tekrardan bizlere hatırlatır. Peki İzmir için 2021 imsakiye nasıl? İşte yanıtı...

2021 İZMİR İMSAKİYESİ

Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)

1 - 13.04.2021 - 05:05 - 06:32 - 13:17 - 16:57 - 19:52 - 21:13

2 - 14.04.2021 - 05:03 - 06:30 - 13:17 - 16:57 - 19:53 - 21:14

3 - 15.04.2021 - 05:02 - 06:29 - 13:17 - 16:58 - 19:54 - 21:16

4 - 16.04.2021 - 05:00 - 06:27 - 13:16 - 16:58 - 19:55 - 21:17

5 - 17.04.2021 - 04:58 - 06:26 - 13:16 - 16:58 - 19:56 - 21:18

6 - 18.04.2021 - 04:56 - 06:25 - 13:16 - 16:58 - 19:57 - 21:19

7 - 19.04.2021 - 04:55 - 06:23 - 13:16 - 16:58 - 19:58 - 21:21

8 - 20.04.2021 - 04:53 - 06:22 - 13:15 - 16:59 - 19:59 - 21:22

9 - 21.04.2021 - 04:51 - 06:20 - 13:15 - 16:59 - 20:00 - 21:23

10 - 22.04.2021 - 04:50 - 06:19 - 13:15 - 16:59 - 20:01 - 21:24

11 - 23.04.2021 - 04:48 - 06:18 - 13:15 - 16:59 - 20:02 - 21:26

12 - 24.04.2021 - 04:46 - 06:16 - 13:15 - 17:00 - 20:03 - 21:27

13 - 25.04.2021 - 04:45 - 06:15 - 13:14 - 17:00 - 20:04 - 21:28

14 - 26.04.2021 - 04:43 - 06:14 - 13:14 - 17:00 - 20:05 - 21:30

15 - 27.04.2021 - 04:41 - 06:13 - 13:14 - 17:00 - 20:06 - 21:31

16 - 28.04.2021 - 04:40 - 06:11 - 13:14 - 17:00 - 20:07 - 21:32

17 - 29.04.2021 - 04:38 - 06:10 - 13:14 - 17:01 - 20:08 - 21:34

18 - 30.04.2021 - 04:36 - 06:09 - 13:14 - 17:01 - 20:09 - 21:35

19 - 01.05.2021 - 04:35 - 06:08 - 13:14 - 17:01 - 20:10 - 21:36

20 - 02.05.2021 - 04:33 - 06:07 - 13:13 - 17:01 - 20:10 - 21:37

21 - 03.05.2021 - 04:31 - 06:05 - 13:13 - 17:01 - 20:11 - 21:39

22 - 04.05.2021 - 04:30 - 06:04 - 13:13 - 17:02 - 20:12 - 21:40

23 - 05.05.2021 - 04:28 - 06:03 - 13:13 - 17:02 - 20:13 - 21:41

24 - 06.05.2021 - 04:27 - 06:02 - 13:13 - 17:02 - 20:14 - 21:43

25 - 07.05.2021 - 04:25 - 06:01 - 13:13 - 17:02 - 20:15 - 21:44

26 - 08.05.2021 - 04:24 - 06:00 - 13:13 - 17:02 - 20:16 - 21:45** (Kadir Gecesi)

27 - 09.05.2021 - 04:22 - 05:59 - 13:13 - 17:03 - 20:17 - 21:47

28 - 10.05.2021 - 04:21 - 05:58 - 13:13 - 17:03 - 20:18 - 21:48

29 - 11.05.2021 - 04:19 - 05:57 - 13:13 - 17:03 - 20:19 - 21:49