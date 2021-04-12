İstanbul için İMSAKİYE 2021 - İstanbul İftar ve İmsak (Sahur) Saatleri

Uykular bölünecek, müslümanlar tutacakları oruç için sahur edip, niyet edecekler. Şehirden şehire değişiklik gösteren iftar ve sahur vakitleri o şehirde yaşayanlar için en önemli araştırma kaynağını 2021 Ramazan İmsakiyesi haline getiriyor. Metropol şehir İstanbul halkı da bu doğrultuda kendi şehirlerindeki imsakiyeyi araştırıyor. İşte İstanbul için İmsakiye 2021....

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)

1 - 13.04.2021 - 04:50 - 06:21 - 13:10 - 16:51 - 19:48 - 21:13

2 - 14.04.2021 - 04:48 - 06:20 - 13:09 - 16:51 - 19:49 - 21:14

3 - 15.04.2021 - 04:47 - 06:18 - 13:09 - 16:52 - 19:50 - 21:16

4 - 16.04.2021 - 04:45 - 06:17 - 13:09 - 16:52 - 19:51 - 21:17

5 - 17.04.2021 - 04:43 - 06:15 - 13:09 - 16:52 - 19:52 - 21:19

6 - 18.04.2021 - 04:41 - 06:14 - 13:09 - 16:53 - 19:53 - 21:20

7 - 19.04.2021 - 04:39 - 06:12 - 13:08 - 16:53 - 19:54 - 21:21

8 - 20.04.2021 - 04:37 - 06:11 - 13:08 - 16:53 - 19:56 - 21:23

9 - 21.04.2021 - 04:35 - 06:09 - 13:08 - 16:54 - 19:57 - 21:24

10 - 22.04.2021 - 04:33 - 06:08 - 13:08 - 16:54 - 19:58 - 21:26

11 - 23.04.2021 - 04:31 - 06:06 - 13:07 - 16:54 - 19:59 - 21:27

12 - 24.04.2021 - 04:29 - 06:05 - 13:07 - 16:55 - 20:00 - 21:29

13 - 25.04.2021 - 04:28 - 06:03 - 13:07 - 16:55 - 20:01 - 21:30

14 - 26.04.2021 - 04:26 - 06:02 - 13:07 - 16:55 - 20:02 - 21:32

15 - 27.04.2021 - 04:24 - 06:01 - 13:07 - 16:56 - 20:03 - 21:33

16 - 28.04.2021 - 04:22 - 05:59 - 13:07 - 16:56 - 20:04 - 21:35

17 - 29.04.2021 - 04:20 - 05:58 - 13:06 - 16:56 - 20:05 - 21:36

18 - 30.04.2021 - 04:18 - 05:57 - 13:06 - 16:56 - 20:06 - 21:38

19 - 01.05.2021 - 04:17 - 05:55 - 13:06 - 16:57 - 20:07 - 21:39

20 - 02.05.2021 - 04:15 - 05:54 - 13:06 - 16:57 - 20:08 - 21:41

21 - 03.05.2021 - 04:13 - 05:53 - 13:06 - 16:57 - 20:09 - 21:42

22 - 04.05.2021 - 04:11 - 05:52 - 13:06 - 16:58 - 20:10 - 21:44

23 - 05.05.2021 - 04:09 - 05:50 - 13:06 - 16:58 - 20:11 - 21:45

24 - 06.05.2021 - 04:08 - 05:49 - 13:06 - 16:58 - 20:12 - 21:47

25 - 07.05.2021 - 04:06 - 05:48 - 13:06 - 16:58 - 20:13 - 21:48

26 - 08.05.2021 - 04:04 - 05:47 - 13:06 - 16:59 - 20:15 - 21:50 ** (Kadir Gecesi)

27 - 09.05.2021 - 04:03 - 05:46 - 13:06 - 16:59 - 20:16 - 21:51

28 - 10.05.2021 - 04:01 - 05:45 - 13:06 - 16:59 - 20:17 - 21:53

29 - 11.05.2021 - 03:59 - 05:43 - 13:05 - 17:00 - 20:18 - 21:54