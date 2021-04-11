İstanbul için İMSAKİYE 2021

Yardımlaşma ayı, dayanışma ayı, empati ayı ve daha birçok güzelliğin insanlara sunulduğu, müslümanların Allah rızası için oruç tuttuğu Ramazan ayı 2021'de de geldi. Peki İstanbul için İmsakiye 2021'de nasıl? İstanbul halkı ne zaman oruca kalkacak, ne zaman orucunu bozacak? İller için yayınlanan imsakiyeye göre 2021 İstanbul imsakiyesi haberimizde...

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)

1 - 13.04.2021 - 04:50 - 06:21 - 13:10 - 16:51 - 19:48 - 21:13

2 - 14.04.2021 - 04:48 - 06:20 - 13:09 - 16:51 - 19:49 - 21:14

3 - 15.04.2021 - 04:47 - 06:18 - 13:09 - 16:52 - 19:50 - 21:16

4 - 16.04.2021 - 04:45 - 06:17 - 13:09 - 16:52 - 19:51 - 21:17

5 - 17.04.2021 - 04:43 - 06:15 - 13:09 - 16:52 - 19:52 - 21:19

6 - 18.04.2021 - 04:41 - 06:14 - 13:09 - 16:53 - 19:53 - 21:20

7 - 19.04.2021 - 04:39 - 06:12 - 13:08 - 16:53 - 19:54 - 21:21

8 - 20.04.2021 - 04:37 - 06:11 - 13:08 - 16:53 - 19:56 - 21:23

9 - 21.04.2021 - 04:35 - 06:09 - 13:08 - 16:54 - 19:57 - 21:24

10 - 22.04.2021 - 04:33 - 06:08 - 13:08 - 16:54 - 19:58 - 21:26

11 - 23.04.2021 - 04:31 - 06:06 - 13:07 - 16:54 - 19:59 - 21:27

12 - 24.04.2021 - 04:29 - 06:05 - 13:07 - 16:55 - 20:00 - 21:29

13 - 25.04.2021 - 04:28 - 06:03 - 13:07 - 16:55 - 20:01 - 21:30

14 - 26.04.2021 - 04:26 - 06:02 - 13:07 - 16:55 - 20:02 - 21:32

15 - 27.04.2021 - 04:24 - 06:01 - 13:07 - 16:56 - 20:03 - 21:33

16 - 28.04.2021 - 04:22 - 05:59 - 13:07 - 16:56 - 20:04 - 21:35

17 - 29.04.2021 - 04:20 - 05:58 - 13:06 - 16:56 - 20:05 - 21:36

18 - 30.04.2021 - 04:18 - 05:57 - 13:06 - 16:56 - 20:06 - 21:38

19 - 01.05.2021 - 04:17 - 05:55 - 13:06 - 16:57 - 20:07 - 21:39

20 - 02.05.2021 - 04:15 - 05:54 - 13:06 - 16:57 - 20:08 - 21:41

21 - 03.05.2021 - 04:13 - 05:53 - 13:06 - 16:57 - 20:09 - 21:42

22 - 04.05.2021 - 04:11 - 05:52 - 13:06 - 16:58 - 20:10 - 21:44

23 - 05.05.2021 - 04:09 - 05:50 - 13:06 - 16:58 - 20:11 - 21:45

24 - 06.05.2021 - 04:08 - 05:49 - 13:06 - 16:58 - 20:12 - 21:47

25 - 07.05.2021 - 04:06 - 05:48 - 13:06 - 16:58 - 20:13 - 21:48

26 - 08.05.2021 - 04:04 - 05:47 - 13:06 - 16:59 - 20:15 - 21:50 ** (Kadir Gecesi)

27 - 09.05.2021 - 04:03 - 05:46 - 13:06 - 16:59 - 20:16 - 21:51

28 - 10.05.2021 - 04:01 - 05:45 - 13:06 - 16:59 - 20:17 - 21:53

29 - 11.05.2021 - 03:59 - 05:43 - 13:05 - 17:00 - 20:18 - 21:54