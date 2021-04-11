İstanbul için İMSAKİYE 2021
Uykular bölünecek, müslümanlar tutacakları oruç için sahur edip, niyet edecekler. Şehirden şehire değişiklik gösteren iftar ve sahur vakitleri o şehirde yaşayanlar için en önemli araştırma kaynağını 2021 Ramazan İmsakiyesi haline getiriyor. Metropol şehir İstanbul halkı da bu doğrultuda kendi şehirlerindeki imsakiyeyi araştırıyor. İşte İstanbul için İmsakiye 2021....
Yardımlaşma ayı, dayanışma ayı, empati ayı ve daha birçok güzelliğin insanlara sunulduğu, müslümanların Allah rızası için oruç tuttuğu Ramazan ayı 2021'de de geldi. Peki İstanbul için İmsakiye 2021'de nasıl? İstanbul halkı ne zaman oruca kalkacak, ne zaman orucunu bozacak? İller için yayınlanan imsakiyeye göre 2021 İstanbul imsakiyesi haberimizde...
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021
Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)
1 - 13.04.2021 - 04:50 - 06:21 - 13:10 - 16:51 - 19:48 - 21:13
2 - 14.04.2021 - 04:48 - 06:20 - 13:09 - 16:51 - 19:49 - 21:14
3 - 15.04.2021 - 04:47 - 06:18 - 13:09 - 16:52 - 19:50 - 21:16
4 - 16.04.2021 - 04:45 - 06:17 - 13:09 - 16:52 - 19:51 - 21:17
5 - 17.04.2021 - 04:43 - 06:15 - 13:09 - 16:52 - 19:52 - 21:19
6 - 18.04.2021 - 04:41 - 06:14 - 13:09 - 16:53 - 19:53 - 21:20
7 - 19.04.2021 - 04:39 - 06:12 - 13:08 - 16:53 - 19:54 - 21:21
8 - 20.04.2021 - 04:37 - 06:11 - 13:08 - 16:53 - 19:56 - 21:23
9 - 21.04.2021 - 04:35 - 06:09 - 13:08 - 16:54 - 19:57 - 21:24
10 - 22.04.2021 - 04:33 - 06:08 - 13:08 - 16:54 - 19:58 - 21:26
11 - 23.04.2021 - 04:31 - 06:06 - 13:07 - 16:54 - 19:59 - 21:27
12 - 24.04.2021 - 04:29 - 06:05 - 13:07 - 16:55 - 20:00 - 21:29
14 - 26.04.2021 - 04:26 - 06:02 - 13:07 - 16:55 - 20:02 - 21:32
15 - 27.04.2021 - 04:24 - 06:01 - 13:07 - 16:56 - 20:03 - 21:33
16 - 28.04.2021 - 04:22 - 05:59 - 13:07 - 16:56 - 20:04 - 21:35
17 - 29.04.2021 - 04:20 - 05:58 - 13:06 - 16:56 - 20:05 - 21:36
18 - 30.04.2021 - 04:18 - 05:57 - 13:06 - 16:56 - 20:06 - 21:38
19 - 01.05.2021 - 04:17 - 05:55 - 13:06 - 16:57 - 20:07 - 21:39
20 - 02.05.2021 - 04:15 - 05:54 - 13:06 - 16:57 - 20:08 - 21:41
21 - 03.05.2021 - 04:13 - 05:53 - 13:06 - 16:57 - 20:09 - 21:42
22 - 04.05.2021 - 04:11 - 05:52 - 13:06 - 16:58 - 20:10 - 21:44
23 - 05.05.2021 - 04:09 - 05:50 - 13:06 - 16:58 - 20:11 - 21:45
24 - 06.05.2021 - 04:08 - 05:49 - 13:06 - 16:58 - 20:12 - 21:47
25 - 07.05.2021 - 04:06 - 05:48 - 13:06 - 16:58 - 20:13 - 21:48
26 - 08.05.2021 - 04:04 - 05:47 - 13:06 - 16:59 - 20:15 - 21:50 ** (Kadir Gecesi)
27 - 09.05.2021 - 04:03 - 05:46 - 13:06 - 16:59 - 20:16 - 21:51
28 - 10.05.2021 - 04:01 - 05:45 - 13:06 - 16:59 - 20:17 - 21:53
29 - 11.05.2021 - 03:59 - 05:43 - 13:05 - 17:00 - 20:18 - 21:54