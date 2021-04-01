EOKA Açılımı Nedir? EOKA'yı Kim Kurdu? EOKA Ne Zaman Durduruldu?

EOKA'nın açılımı ve ne olduğu araştırılıyor. Nedeniyse TRT 1'de ekrana gelen Kıbrıs'ta yaşanan Kıbrıs Türklerine yaşatılan zulmü tvde yeninden gündeme getiren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi...

Kıbrıs'ta adanın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) için uğraşan Kıbrıslı Rum silahlı terör örgüttür

EOKA'nın Açılımı Nedir?

EOKA terör örgütünün açılımı Ethniki Organosis Kyprion Agoniston yani kendilerine verdikleri isim Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü...

EOKA, Yunan ordusundaki Rum bir subay olan Yeoryos Grivas liderliğinde kuruldu ve faaliyet gösterdi. Kıbrıs’ta Başpiskopos olan Makarios'a bağlı olan adayı Yunanistan’a bağlamak için kurulan ve terör eylemleri gösteren örgüttür. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayali, 21 Aralık 1963’te yeni bir Türk katliamına neden oldu. EOKA’nın “Kanlı Noel” olarak bilinen terör eylemleri sonucunda yüzlerce Türk öldürüldü, on binlercesi göçmek zorunda kaldı.

EOKA Nasıl Durduruldu?

Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs’a müdahale etmesi ile EOKA terör örgütü tarihe gömülmüştür.

1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti, 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.