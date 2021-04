En güzel film önerileri! Keyifle izlenecek film tavsiyeleri

Film tavsiyeleri arayanlar için bir liste hazırladık. Bu listede değişik türlerde eski, yeni filmler var. İzlerken keyif alacağınızı düşündüğümüz bu filmlerin bazıları beyin yakacak cinsten, bazıları aksiyon dolu bazıları ise günümüzün popüler konusu olan salgınlarla ilgili. İşte sizlere değişitk kategorilerde siddetle tavsiye film listesi...

Değişik türlerde çekilmiş bazı filmleri ve kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Hit (2020) - Gerilim / Hint Filmi / Suç

Vikram geçmişinde yaşadıklarından dolayı süreki panik atak geçiren bir polistir. Bir gün Preeti isimli bir kız kaybolur ve olaya Vikram'ın şubesi bakacaktır. Preeti'nin kayboluşu araştırılırken bir anda şubenin memurlarından Neha isimli bir kız da kaybolur. Neha, Vikram'ın sevgilisidir ve Vikram iyice kendini kaybeder. Neha ve Preeti'yi bulmak için yoğun bir çaba içine giren Vikram, Rohit isimli bir polis arkadaşıyla olayı baştan aşağı inceliyordur, ellerine deliller geçiyordur ve birden fazla şüphelileri vardır ama bir türlü ne Preeti ne de Neha'la ilgili net bir bilgiye erişemiyorlardır. Sheila isimli bir kadın Preeti'yle ilgili bir not bulunca yavaştan işler çözülmeye başlayacaktır ama zaman azalıyordur ve Vikram'ın sabrı da azalıyordur.

Çılgın İkili 3 - Bad Boys 3 (2020) - Aksiyon / Komedi

Miami'li narkotik polisleri de bu uyuşturucu çetesinin peşine düşmeye başlayacak. Aksiyonun komedi haline dönüşmüş olduğu filmi bundan böyle sizlerde kaliteli bir şekilde izlemeye başlayabilirsiniz. Daha çok filmin çılgın ikili serisi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Filmde ön plana çıkan Dedektif Mike, son derece zorlu durumlarla karşı karşıya kalacak. Tehlikeli durumların içerisinden geçecek olan Dedektif Mike’ının neler yaşayacağını görmeye başlayacaksınız.

Korku Seansı - The Conjuring (2013) - Korku / Gerilim

Roger Perron ve Carolyn Perron çifti Rhode Arasının Harrisville şehrinde virane görünümlü bir çiftlik evi tutarak 5 kızı ile birlikte oraya taşınmıştır. Yeni evlerine her nedense köpekleri bir türlü girmek istememiştir. Kızların baba ve anneleri evdeki bir takım işlerle uğraşmaktayken çocuklar oyun oynamaya başlarlar. Oynadıkları oyun saklan ve el çırp oyunudur. Oyun esnasında kızlardan birisi evin karanlık mahzenine inen gizli bir yer bulur. Roger bu mahzeni merak edip incelemeye çalışır ve mahzende bir sürü eski eşya ile karşılaşır. Daha sonra yatmak için yukarı çıkar. O günün gecesinde paranormal olaylar yavaş yavaş başlar.

Son Hava Bükücü - The Last Airbender (2010) - Fantastik / Aile / Aksiyon

Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülke... Hava, Su, Toprak, Ateş ülkeleri... Ateş Ülkesi’nin diğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda herşey değişir. Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur. Nickelodeon yapımı animasyon dizisini temel alan The Last Airbender, Aang’ın hayatta kalma mücadelesinin açılış bölümüdür.

Piyanist (2002) - Savaş / Dram

Polonyalı başarılı bir piyanist olan Wladyslaw Szpilman, geleceği en parlak piyanistler arasında yer almaktadır. O yıllarda patlak veren İkinci Dünya Savaşı ile Almanya Polonya'yı işgal eder. Hitler'in Yahudiler'e uyguladığı zulüm ile Yahudi olan piyanist ve ailesi de toplama kampına götürülecektir. Şansı yaver giden piyanist, toplama kampına gitmekten kurtulur fakat bu kez Varşova'da varoş mahallelerde yaşamaya başlar.

Aynı Yıldızın Altında - The Fault in Our Stars (2014) - Romantik / Dram

Mutluluğu yakalamak için ne kadar vaktimiz var? İzlerken gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir film. Hazel ve Gus, kanserle ilgili bir destek grubunda tanışırlar. Hazel oksijen makinesine bağlı yaşayan bir kız, Gus ise protez bacağıyla dalga geçen bir erkektir, bu tanışma sonrası mucizevi bir aşk başlar.

Midway (2019)

II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi’ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

Glass (2019) Gerilim / Bilim Kurgu

2000 yapımı “Ölümsüz” ve 2016 yapımı “Parçalanmış” ile aynı evrende geçen filmde aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında, kemiklerinin narinliğini şeytani zekası ile dengeleyen Mr. Glass'ın gölgesi de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Glass'ın bildiği kimi sırlar iki adam için de kritik düzeyde önem kazanıyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, "süper kahraman olduklarına inanan insanlar" üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor. Ancak Mr. Glass ve Crumb'ın bir araya gelişi, kaçınılmaz olarak bir firar ile sonuçlanıyor. Onları durdurabilecek tek kişi olan Dunn da arkalarından firar ederek ikilinin peşine düşüyor.

Ölümcül Makineler - Mortal Engines (2018)

Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

Film, varlıklı ve zeki bir bilim insanıyla sürdürdüğü ilişkisinde fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Kass'ın çevresinde örülüyor. Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan Cecilia gecenin bir yarısı kaçmanın bir yolunu buluyor ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzaklaşmaya karar veriyor. Eski sevgilisinin kendisini bulacağından endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşlerin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alıyor. Ancak Cecilia’nın sorunlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğunu düşünmeye başlıyor. Bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında, Cecilia çaresizce kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalıştıyor. Ancak bu süreçte genç kadının akıl sağlığı tehlike altına giriyor.

Elektrik Savaşları - The Current War (2017)

The Current War", tarihin en önemli olaylarından biri olan elektrik ampülünün icadını konu ediniyor. Tarihe elektrikte alternatif akımın kullanımına öncülük eden isim olarak geçen George Westinghouse, Tesla'nın desteğini alacaktır. Çünkü Westinghouse'a göre Edison, icadı konusunda ölümcül hatalar yapmıştır. Tesla ve Westinghouse, alternatif akımla ilgili büyük bir bahse girer. Kazanan kişi tarihin akışını değiştirecektir...

Parazit - Parasite (2019)

Film Festivalinden Altın Palmiye ile dönen, Güney Kore'nin Oscar adayı, etkisinden kolay kurtulamayacağınız bir başyapıt! Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.

1917 (2019)

Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1917, I. Dünya Savaşı döneminde yaşananları konu ediyor. I. Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Schofield ve Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanırlar. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake'in kardeşi de onların arasındadır. Bu durumda Blake'i daha da fazla ciddiye alması gereken bir mücadele bekliyordur.

İkizler Projesi - Gemini Man (2019)

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

John Wick: Parabellum (2019)

John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...

Örümcek-Adam: Evden Uzakta - Spider-Man: Homecoming (2019)

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

İntikam: The Witch - Manyeo (2018)

10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çift, kapılarının önünde bulduğu bu tanımadıkları küçük kızı yanlarına almaya karar verir. Çiftin yanında büyüyen Ja yoon, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı yaşayan ailesine yardımcı olmak isteyen Ja yoon, bir yarışma programına katılmaya karar verir. Hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde yarışmaya katılan genç kız, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür.

Arrival - Geliş (2016) Bilim Kurgu / Gizem / Dram

Gizemli bir uzay gemisi dünyaya iniş yapmıştır. Amaçlarının ne olduğu bilinmeyen uzaylılarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlanır. Uzaylılarla iletişim kurması için bir dil bilimcisi olan Dr. Louise Banks hükümet tarafından göreve çağrılmıştır. Uzaylıların barışçıl mı yoksa düşman mı olduğu çözülmeye çalışılacaktır.

Operasyon: Argo (2012) Gerilim / Dram

1979 yılında 4 Kasım tarihinde Şah'ın devrildiği İran devriminin en yoğun günlerinde, militanlar başkent Tahran’daki Amerikan Büyük Elçilik binasına girip 52 Amerikalı’yı rehin alırlar. O hengamede kaçmayı başaran 6 Amerikan vatandaşı Kanada Elçiliği’ne sığınır ve hayatları halen tehlikededir. Her an yakalanma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. CIA uzmanı Tony Mendez bu Amerikan vatandaşlarını kurtarmak amacıyla bir film senaryosuna yakışır oldukça riskli bir plan hazırlar...

Ip Man 4: Final (2019)

Final Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.