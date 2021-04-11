Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Son dört yıldır hem Ramazan hem Kurban bayramı öncesinde emeklilere yılda 2 kez ödenen emekli ikramiyesi için 2021 tarihleri de geldi çattı. Bayramdan önce ihtiyaçlarını karşılamada bir nebze olsun destek vazifesi gören ikramiyelerin ilki 13 Mayıs'ta ilk günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek. Peki emekli ikramiyesi 2021'de ne kadar oldu?
Ramazan bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödenecek. 2021 emekli bayram ikramiyesi tutarına göre hesaplara yatırılacak olan ikrami, Kurban Bayramı öncesinde de emekli vatandaşlara ödenecek. Peki 2021 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zamandan itibaren ödenmeye başlanacak?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2021'DE NE KADAR OLDU?
İkramiyeler 1000'er TL olarak emeklilere ödeniyorduç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021'de enflasyon oranında artış yapılarak bayram ikramiyelerinin ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesinin de Temmuz ortasında yapılacağının bilgisini paylaştı. Bu açıklamaya göre emekli bayram ikramiyesinin 2021'de yaklaşık 1150 TL (1000 Tl artı enflasyon farkı) olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.