Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödenecek. 2021 emekli bayram ikramiyesi tutarına göre hesaplara yatırılacak olan ikrami, Kurban Bayramı öncesinde de emekli vatandaşlara ödenecek. Peki 2021 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zamandan itibaren ödenmeye başlanacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK tarafından işlemleri yürütülecek emekli bayram ikramiye ödemesinin 6 Mayıs'tan (bayramdan 1 hafta önce) başlayarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2021'DE NE KADAR OLDU?

İkramiyeler 1000'er TL olarak emeklilere ödeniyorduç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021'de enflasyon oranında artış yapılarak bayram ikramiyelerinin ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesinin de Temmuz ortasında yapılacağının bilgisini paylaştı. Bu açıklamaya göre emekli bayram ikramiyesinin 2021'de yaklaşık 1150 TL (1000 Tl artı enflasyon farkı) olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.