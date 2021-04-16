Diyarbakır Belediyesi Kura Çekimi Videosu! Diyarbakır Belediyesi Kura Sonuçları! Diyarbakır Belediyesi Nihai İsim Listeleri!

Diyarbakır Belediyesi kura çekimi, başvuruların tamamlanması sonrasında merak edilen konular arasında yer alıyordu. Diyarbakır Belediyesi kura tarihi nihayet belirlendi. Bugün yapılacak Diyarbakır Belediyesi kura çekimi canlı olarak gerçekleştirilecek ve sitemizde takip edebilmeniz için Diyarbakır Belediyesi canlı kura çekimi linki yer alacaktır. İşte, detaylar...

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI CANLI KURA ÇEKİM VİDEOSU HABERİMİZDE

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ VE SAATİ!

Kura çekimi kura çekim videosunu haberimizden takip edebilirsiniz.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Listeler yayınlandığında eklenecektir.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE!

Diyarbakır Belediyesi asıl ve yedek aday isim listeleri kura çekiminin bitmesi sonrasında, listeleri merak eden adaylar tarafından araştırılmaya başlanmaktadır. Resmi mecralardan listeler ilan edildiği zaman habermizde yer alacak. Diyarbakır Belediyesi kura sonuçları ve asıl, yedek isim listeleri için takipte kalın.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURA ÇEKİMİ NASIL, NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

**Son dakika duyurusu ile işçi alım kurasının şeffaf, adaletli ve demokratik bir anlayışla noter huzurunda gerçekleştirilecek. 24 Mart başvuruların tamamlanması ardından internet adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarından açıklama yapılacağını bildiren Çiftçi, "Başvuruların ardından alımlar kura ile noter huzurunda gerçekleşecek'' sözlerini de ekledi. Kura çekimi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olup yukarıda verdiğimiz linkten canlı yayını izleyebilirsiniz.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURA SONUÇLARI NEREDEN İLAN EDİLECEK?

**Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları akıllarda soru işareti olarak yer alırken, daha önce yapılan kura çekimleri göz önüne alındığında, özellikle zor zamanlardan geçirdiğimiz şu günlerde, pandemi tedbirleri gözetilerek yapılacaktır kura çekimi. Ayrıca belediyelerin resmi hesaplarından yaptıkları duyurulardan noter çekiminin canlı olarak noter huzurunda yapılacağı da belirtilmekte. Diyarbakır Belediyesi kura sonuçları yine sosyal sitemizde yer alacak.